Hà Nội: Một tuần, camera AI 'bắt dính' hơn 2.000 trường hợp đi ngược chiều

Ngày 28/9, trao đổi với PV Báo CAND, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần (từ 17/9 đến 23/9), hệ thống camera AI trên địa bàn Thủ đô đã ghi nhận, phát hiện tổng số 4.007 trường hợp vi phạm, trong đó hành vi chiếm số lượng vi phạm cao nhất là đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” với 2.130 trường hợp.

Cụm camera AI hiện đang được triển khai tại Thủ đô Hà Nội.

Đứng thứ hai là hành vi không đội mũ bảo hiểm với 1.390 trường hợp. Những vi phạm này chủ yếu liên quan đến người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe máy khi tham gia giao thông nhưng không chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm.

Đây cũng là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, cho thấy yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi lưu thông trên đường.

Bên cạnh đó, hệ thống camera AI cũng phát hiện 162 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, trong đó có 95 trường hợp ô tô và 67 trường hợp mô tô.

Giao thông tại Thủ đô Hà Nội.

Các lỗi vi phạm khác được hệ thống ghi nhận gồm 203 trường hợp dừng xe tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; 74 trường hợp đi vào đường có biển báo với nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện; 24 trường hợp dừng xe tại vị trí bên trái đường một chiều; 22 trường hợp đón, trả khách trái quy định và 2 trường hợp không thắt dây an toàn.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, mỗi camera không chỉ là một "mắt thần" giám sát giao thông mà còn là một "cảm biến số" góp phần hình thành bức tranh giao thông toàn diện của Thủ đô, giúp lực lượng chức năng chuyển từ xử lý bị động sang chủ động dự báo, phòng ngừa và điều hành hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh, việc đầu tư, mở rộng hệ thống camera AI được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống.