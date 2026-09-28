Lũ kết hợp triều cường gây ngập, thiệt hại nhiều diện tích lúa ở Đồng Tháp

Lúa đến ngày thu hoạch nhưng bị chìm trong nước, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Mực nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp lên nhanh, gây ngập cục bộ tại một số địa phương, nhất là khu vực trũng thấp, đã làm thiệt hại hơn 60 ha lúa của nông dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ giữa tháng 7/2026, mực nước trên địa bàn tỉnh lên nhanh do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn kết hợp triều cường Biển Đông và mưa diện rộng.

Có thời điểm nước dâng cao đã gây ngập cục bộ tại một số xã, phường, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nước dâng cao cũng đã gây ảnh hưởng đến một số công trình, hạ tầng và diện tích đất sản xuất.

Từ đầu mùa lũ đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 61,9 ha lúa bị thiệt hại do bị ngập nước, trong đó, diện tích lúa thiệt hại từ 30-70% là 56,3 ha; thiệt hại trên 70% là 5,6 ha. Các địa phương đã chủ động gia cố những vị trí xung yếu, tổ chức tiêu thoát nước và triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó, góp phần hạn chế thiệt hại.

Lúa gần đến ngày thu hoạch nhưng bị chìm trong nước. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Điển hình như tại ấp Cái Tre, xã Ba Sao (tỉnh Đồng Tháp), một đoạn đê bao bị vỡ, nước tràn vào đã gây ngập cục bộ cánh đồng lúa rộng khoảng 3ha đến kỳ thu hoạch. Anh Phan Duy Khánh ở ấp Cái Tre, xã Ba Sao chia sẻ, đợt triều cường vừa rồi kết hợp với mưa nên nước dâng cao, tuy đã được gia cố trước đó nhưng một đoạn đê không chịu nổi trước áp lực nước đã bị vỡ. Khoảng 2.500m2 lúa của anh tới ngày thu hoạch nhưng nước ngập suốt nhiều ngày. Các thành viên trong gia đình anh cùng nhau ra đồng gặt lúa, thu hoạch được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong mùa lũ năm 2026, đỉnh lũ khu vực đầu nguồn ở mức báo động 1 và cao hơn báo động 1 từ 0,1-0,2 m, xuất hiện khoảng giữa tháng 10; đỉnh lũ khu vực nội đồng Đồng Tháp Mười ở mức báo động 2-báo động 3, xuất hiện khoảng cuối tháng 10. Đỉnh triều cường khu vực phía Tây Nam có khả năng xuất hiện cao nhất vào giữa tháng 10, khu vực cuối nguồn xuất hiện vào cuối tháng 11 và cuối tháng 12, mức triều cường có thể vượt báo động 3 khoảng 0,2-0,4 m.

Trong những tháng cuối năm 2026, dự báo có khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 1-3 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta; có 7 đợt triều cường, trong đó đợt triều cường vào ngày 10/10 và 24/10 (nhằm ngày 1/9 và 15/9 âm lịch) có khả năng trùng với thời kỳ mưa lớn diện rộng.

Triều cường kết hợp với mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, khu dân cư, vùng sản xuất và những khu vực chưa được khép kín đê bao.

Nông dân vất vả thu hoạch lúa bị ngập nước. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, triều cường và thời tiết nguy hiểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao, cống, đập và các công trình thủy lợi trọng điểm; tập trung rà soát các vị trí xung yếu tại khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn. Cùng với đó, phối hợp Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo mưa, lũ, triều cường nhằm cảnh báo đến người dân, nhất là các khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở để chủ động ứng phó.

Bên cạnh đó, đơn vị chức năng vận hành phù hợp các công trình thủy lợi, kiểm soát lũ, tiêu thoát nước; chủ động theo dõi mực nước, tiêu thoát, bơm tiêu úng, hạn chế ngập khu dân cư, vùng sản xuất và khu vực thấp trũng.

Các địa phương đã tổ chức rà soát diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cây ăn trái có nguy cơ ảnh hưởng; hướng dẫn người dân thu hoạch, gia cố bờ bao, bơm tiêu và thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất.

Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm "bốn tại chỗ"; kiện toàn, phân công lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã và chuẩn bị phương án huy động khi có tình huống phát sinh./.