[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9 năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tại phiên họp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo tham dự phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.