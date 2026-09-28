[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật
Sáng 28/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Phiên họp tháng 9 năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-phien-hop-ve-hoan-thien-the-che-va-thuc-thi-phap-luat-post991438.html