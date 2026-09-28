Bé trai 13 tuổi một mình vượt gần 100km đường núi tìm mẹ được Công an hỗ trợ

Ngày 28/9, theo tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Chi đoàn Công an xã Ngọc Linh tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho em A Quốc, 13 tuổi, trú tại thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và từng một mình vượt gần 100km đường núi để tìm mẹ.

Những ngày qua, câu chuyện về em A Quốc khiến nhiều người xúc động. Cha vừa qua đời, gia đình thuộc diện hộ nghèo, trong nỗi nhớ mẹ, em đã một mình rời nhà, vượt qua quãng đường đèo dốc dài gần 100km. Trên hành trình, em chỉ mang theo một chiếc điện thoại không sim đã hết pin và tấm ảnh người cha vừa mất.

Đoàn viên Chi đoàn Công an xã Ngọc Linh đưa em A Quốc đi mua quần áo, chăn gối. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ngãi. ↵

Sau khi phối hợp với Công an xã Phước Năng hỗ trợ đưa em A Quốc trở về nhà an toàn, Chi đoàn Công an xã Ngọc Linh đã tổ chức vận động đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chung tay hỗ trợ gia đình em. Chiều 21/9, đoàn viên Chi đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà thiết thực gồm gạo, sữa, bánh, nhu yếu phẩm, chăn, gối, quần áo ấm cùng tiền mặt hỗ trợ gia đình.

Không chỉ trao tặng những phần quà, đoàn viên Chi đoàn Công an xã còn đồng hành, đưa em A Quốc đi lựa chọn quần áo, chăn gối phù hợp. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của tuổi trẻ Công an nhân dân dành cho em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Đón nhận sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, đại diện gia đình em A Quốc bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động của Chi đoàn Công an xã Ngọc Linh không chỉ góp phần giúp gia đình em vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sẻ chia và đồng hành cùng Nhân dân vùng cao.