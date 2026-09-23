Hiểm nguy rình rập!

Hình ảnh vụ xe tải tông chết người đi xe máy trên đoạn đường bị thu hẹp do đang thi công.

- Là vấn nạn mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 14B qua địa bàn các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) đang được cải tạo, nâng cấp đó Bề Tui. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B dài hơn 7,5km này được khởi công từ cuối năm 2023, dự kiến hoàn thành giữa năm 2025 nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang. Đáng nói, nhiều đoạn nhà thầu tổ chức thi công cả hai bên khiến mặt đường bị thu hẹp nên các loại phương tiện phải chen chúc lưu thông, nguy cơ xảy ra TNGT rất cao.

- Đã xảy ra vụ TNGT nào chưa?

- Do đoạn đường thi công dang dở, ngổn ngang nên đã xảy ra nhiều vụ TNGT. Mới đây, sáng 18-9, chị Trần Thị Hiệp (1987, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) điều khiển xe máy lưu thông qua đoạn Quốc lộ 14B đang đang thi công bị thu hẹp thì bị xe tải chạy phía sau tông tử vong tại chỗ.

- Vậy chính quyền thành phố có ý kiến gì về dự án thi công ì ạch này không Bề Tui?

- Sở Xây dựng và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã nhiều lần đôn đốc, phê bình đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và CIENCO4, nhưng tiến độ thi công vẫn “rùa bò”. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, việc thi công mương thoát nước qua khu dân cư chậm còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán của người dân. Tuyến đường mùa nắng thì bụi bay mù mịt, mùa mưa thì bùn lầy khiến người dân, người tham gia giao thông bức xúc.

- Vậy phải có giải pháp quyết liệt để dự án triển khai ì ạch, ảnh hưởng đến ATGT, cuộc sống người dân thì sao được.

- Bề Tui thiết nghĩ, chủ đầu tư dự án cần chỉ đạo nhà thầu có giải pháp tổ chức thi công, phân luồng giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông; đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường và đẩy nhanh tiến độ công trình.