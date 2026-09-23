Nhiều học sinh Khánh Hòa được kiểm tra sức khỏe đầu năm học mới

Quang cảnh một buổi kiểm tra sức khỏe đầu năm học mới cho học sinh tại phường Ba Ngòi. Ảnh: Duy Ngọc.

Năm học 2026 - 2027 bắt đầu cũng là thời điểm phụ huynh, nhà trường và ngành y tế Khánh Hòa nắm bắt lại sức khỏe học sinh sau kỳ nghỉ hè. Tại phường Ba Ngòi, hoạt động kiểm tra sức khỏe đang được triển khai đồng loạt tại các trường học trên địa bàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Chiên, Giám đốc Trạm Y tế phường Ba Ngòi, trong năm học 2026–2027, Trạm Y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra sức khỏe cho 2.632 trẻ em, học sinh. Ngoài số này, địa phương còn có 711 trẻ em, học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số được kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch riêng. Như vậy, tổng số trẻ em, học sinh được kiểm tra sức khỏe trong các chương trình triển khai tại địa phương là 3.343 em.

Thông tin sức khỏe của học sinh được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở để theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ trong quá trình học tập.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Nguyễn Thị Chiên cho biết, trong đợt kiểm tra sức khỏe lần này, học sinh trước hết được đo chiều cao, cân nặng và tính chỉ số BMI để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và nhận biết trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì.

Ngoài ra, các em sẽ được kiểm thị lực, nhằm phát hiện sớm tật khúc xạ và những bất thường về mắt. Với trẻ trong độ tuổi đi học, việc nhìn bảng không rõ, phải nheo mắt hoặc ngồi quá gần khi học có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu bài.

Tai, mũi, họng và răng, hàm, mặt cũng được kiểm tra, nhằm phát hiện những bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi học đường. Đây là những vấn đề nếu được phát hiện sớm thường sẽ thuận lợi hơn trong việc điều trị và theo dõi.

Bên cạnh đó, nhân viên y tế kiểm tra tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp và một số nội dung lâm sàng toàn thân, qua đó ghi nhận những dấu hiệu bất thường cần được tư vấn hoặc kiểm tra sâu hơn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Chiên, Giám đốc Trạm Y tế phường Ba Ngòi, kiểm tra tim mạch cho học sinh. Ảnh: Duy Ngọc.

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra sức khỏe tại phường Ba Ngòi được thực hiện từ ngày 16 đến 25/9. Tại các điểm khám, nhân viên y tế được phân công theo từng nội dung chuyên môn, đồng thời thực hiện nhập và cập nhật kết quả theo quy định.

Bác sĩ Chiên chia sẻ, điều quan trọng nhất của khám sức khỏe đầu năm học không nằm ở việc có thêm một lần đo chiều cao hay cân nặng, mà là giúp người lớn biết trẻ đang có vấn đề gì cần theo dõi điều gì.

Ở lứa tuổi học đường, một số bất thường về thị lực, dinh dưỡng, răng miệng, tai mũi họng, cơ xương khớp hay thể trạng có thể diễn biến âm thầm. Nếu được phát hiện sớm, gia đình có thể điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, tư thế học tập hoặc đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi cần.

Không chỉ đo chiều cao, cân nặng, học sinh còn được sàng lọc thị lực, răng miệng, tai mũi họng và nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: Duy Ngọc.

Tại xã Thuận Bắc, từ ngày 15 đến trước ngày 25/9, địa phương này cũng tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho 5.515 trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ông Đỗ Nguyên Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc cho biết, ngay từ đầu tháng 9, địa phương đã yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho trẻ em, học sinh; rà soát, lập danh sách đầy đủ trẻ em, học sinh thuộc diện kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, rà soát lại các trường hợp đã được kiểm tra theo quy định để hạn chế việc kiểm tra trùng lặp.

Bên cạnh đó, thông tin về thời gian, địa điểm và nội dung kiểm tra sẽ được thông báo đến cha mẹ, người giám hộ. Địa phương cũng đề nghị phụ huynh phối hợp cung cấp cho nhà trường và nhân viên y tế những thông tin cần thiết về tiền sử bệnh tật, tình trạng sức khỏe và các vấn đề liên quan của trẻ.