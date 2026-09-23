Xã Đan Phượng: Dự kiến năng suất lúa vụ Mùa 2026 đạt trên 59 tạ/ha

Trong vụ Mùa năm nay, toàn xã Đan Phượng gieo trồng hơn 355ha cây hàng năm. Trong đó, diện tích trồng hoa hơn 137ha, rau các loại gần 104ha, tiếp đến là hơn 53ha lúa, hơn 26ha ngô cùng một số diện tích trồng đậu tương và khoai lang…

Đoàn kiểm tra thực tế cánh đồng lúa tại thôn Tân Thành, xã Đan Phượng. Ảnh: Kim Hương

Qua khảo sát thực địa tại các cánh đồng, sản xuất vụ Mùa 2026 đối mặt với không ít thách thức khi mưa lớn kéo dài xuất hiện ở giữa và cuối vụ. Đáng chú ý, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa to từ 14 đến 17-9 đã khiến nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh.

Tuy nhiên, sự chủ động ứng phó từ cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần tích cực của người dân đã giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và các hợp tác xã nông nghiệp trong việc chỉ đạo kỹ thuật, bà con nông dân đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học, tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, các loại cây trồng vẫn duy trì sinh trưởng tốt, năng suất, sản lượng toàn vụ dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Kết quả đánh giá thực tế từ đoàn điều tra năng suất của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đan Phượng cho thấy, năng suất lúa ước đạt trên 59 tạ/ha, tạo đà quan trọng cho định hướng sản xuất vụ Đông và góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế địa phương.

Để tạo tiền đề cho sản xuất vụ Đông 2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đan Phượng đề nghị các hợp tác xã và các thôn khẩn trương vận động bà con thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Mùa đã chín cùng các loại rau màu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết gây ra. Song song với việc chủ động thoát nước chống ngập, địa phương cũng hướng dẫn người dân xử lý phụ phẩm nông nghiệp đúng quy định và chuẩn bị đầy đủ vật tư, sẵn sàng bước vào vụ Đông 2026 trong khung thời vụ tốt nhất.