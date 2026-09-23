Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi hội trong lĩnh vực lịch sử, sinh vật cảnh và nuôi ong mật.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của các chi hội sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng quản lý chi hội ngành nghề nông nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong nghề nuôi ong mật và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế địa phương; kinh nghiệm từ thực tế nghề sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh; trao đổi giải pháp đổi mới mô hình tổ chức và sinh hoạt của các hội viên sinh vật cảnh, nuôi ong mật ở tỉnh Sơn La. Đối với lĩnh vực khoa học lịch sử, các đại biểu trao đổi về tổ chức, hoạt động của Chi hội Khoa học lịch sử Trường Đại học Tây Bắc; đồng thời đề xuất giải pháp củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức hội và hội viên.

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo cũng làm rõ vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc tiếp nhận, quản lý và phối hợp hoạt động của các chi hội; từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh công bố 15 quyết định thành lập và đổi tên các chi hội. Trong đó, thành lập 11 chi hội nuôi ong mật và sinh vật cảnh tại Mai Sơn, Mộc Châu, Bình Thuận, Chiềng Mung, Sông Mã, Tô Hiệu, Yên Châu và Chiềng Khương. Công bố quyết định đổi tên các chi hội gồm: Chi hội Khoa học lịch sử Phù Yên, Chi hội Khoa học lịch sử Tô Hiệu, Chi hội Sinh vật cảnh xã Mai Sơn và Chi hội Sinh vật cảnh Quyết Tâm./.