Hạ tầng kỹ thuật 'níu chân' dự án đường Tam Trinh

Theo kế hoạch dự án đường Tam Trinh (Hà Nội) hoàn thành thảm mặt đường trong tháng 12/2026, tuy nhiên tới nay tại công trình vẫn ngổn ngang đào, bới.

Công trường bị chia cắt, thi công cầm chừng

Dù đã đạt khoảng 99% giải phóng mặt bằng, dự án cải tạo, nâng cấp đường Tam Trinh dài 3,5km vẫn đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do những vướng mắc liên quan hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi chưa được giải quyết dứt điểm. Công trường bị chia cắt thành nhiều đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công và đời sống, kinh doanh của người dân dọc tuyến.

Máy móc, thiết bị và nhân lực của đơn vị thi công được tập hợp đầy đủ nhưng vẫn khó có thể thi công như mong muốn do nhiều phần hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân chiều 23/9 trên công trường dự án cải tạo, nâng cấp đường Tam Trinh cho thấy, nhà thầu thi công tuyến đường chính đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, việc tổ chức thi công vẫn gặp nhiều khó khăn do công địa bị chia cắt thành nhiều đoạn ngắn.

Nguyên nhân chủ yếu là hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến chưa được di dời, xử lý dứt điểm. Dọc tuyến đường dài 3,5km hiện còn vướng 6 hộ dân, 26 lộ điện trung thế đi từ trạm E3 cùng hàng trăm cột điện nằm dày đặc tại dải phân cách giữa và hai bên lề đường.

Trong ảnh là hệ thống viễn thông nổi, ngầm vẫn chưa được di chuyển.

Trong quá trình đào khuôn đường sát chân cột điện, nhà thầu phát hiện một số cột có dấu hiệu nứt chân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau khi nâng cáp viễn thông, nhiều cột điện tiếp tục xuất hiện tình trạng nứt chân cột. Vì vậy, đơn vị thi công phải tạm dừng tại một số vị trí, để lại công địa và chờ di dời, xử lý hạ tầng trước khi tiếp tục thi công.

Không chỉ hệ thống điện, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác cũng đang chồng lấn trong phạm vi thi công. Hệ thống cáp viễn thông ngầm, nổi, đường ống cấp nước và các họng phòng cháy, chữa cháy chưa được di chuyển dứt điểm, khiến quá trình thi công bị ngắt quãng.

Việc thi công không liên tục cũng gây khó khăn cho công tác thoát nước. Mỗi khi mưa lớn, tình trạng đọng nước lại xuất hiện, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân dọc tuyến.

Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục là điểm nghẽn

Do vẫn vướng hạ tầng nên máy móc, vật liệu xây dựng và cả nhân công của dự án đều trong tình trạng chờ được thi công.

Trao đổi về những khó khăn trên công trường, ông Nguyễn Đắc Đoàn, đại diện đơn vị thi công gói thầu số 9, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết các công trình ngầm, nổi trên tuyến còn vướng nhiều, từ đường điện trung thế, hạ thế đến hệ thống nước và họng phòng cháy, chữa cháy. Trong khi đó, các đơn vị đảm nhiệm thi công điện chưa quyết liệt và chưa có phương án di dời triệt để.

Theo ông Nguyễn Đắc Đoàn, toàn bộ đường điện tại dải phân cách giữa phải được di dời thì mới có thể thi công hệ thống cống tại khu vực này, từ cầu Phía Đông đến đường đôi. Đây hiện là một trong những vị trí rất vướng trên công trường.

“Các đường điện ở dải phân cách giữa ở toàn tuyến phải được di dời thì mới thi công được hệ thống cống ở dải phân cách giữa từ cầu Phía Đông về đến đường đôi, hiện những vị trí này đang rất vướng. Sau khi nâng cáp viễn thông lên thì nhiều cột điện nứt chân cột, để bảo đảm an toàn phải di dời tất cả đường điện đó thì mới thi công được”, ông Nguyễn Đắc Đoàn cho biết.

Theo kế hoạch dự án đường Tam Trinh (Hà Nội) về đích vào ngày 30/6/2027.

Ở địa phương, Ban Quản lý dự án phường Hoàng Mai và phường Tương Mai cho biết đã nhiều lần đôn đốc các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật phối hợp xử lý. Tuy nhiên, đến nay, việc di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được giải quyết triệt để, tiếp tục chồng lấn trong phạm vi thi công.

Trong khi công trường chưa thể tổ chức thi công liên tục, những ảnh hưởng đối với đời sống người dân dọc tuyến ngày càng rõ rệt.

Bà Đỗ Thị Hải, ở số 313 Tam Trinh, cho biết công trường kéo dài khiến một số hộ dân không thể tiếp tục kinh doanh, sinh hoạt, phải đóng cửa hoặc chuyển sang thuê địa điểm khác.

“Chủ đầu tư và các đơn vị thi công nên làm đâu dứt điểm đó, để người dân có đường đi lại, có không gian sinh sống, làm ăn. Nếu cứ thi công chỗ này một ít, chỗ kia một ít rồi bỏ trống dở dang thì người dân chúng tôi vô cùng khổ sở. Dân chúng tôi chỉ mong giải quyết nhanh để người dân đỡ khổ. Tình trạng dở dang này kéo dài mấy năm trời rồi”, bà Hải chia sẻ.

Theo kế hoạch, dự án đường Tam Trinh phải hoàn thành toàn bộ phần nền đường vào khoảng giữa tháng 10 tới. Tiếp đó, công trình hướng tới mốc hoàn thành thảm mặt đường bê tông nhựa C19 trái tuyến vào ngày 31/12/2026, hoàn thành thảm mặt đường trong tháng 12 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/6/2027.

Với khối lượng công việc còn lại hiện nay, việc hạ tầng kỹ thuật tiếp tục vướng mắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến các mốc tiến độ của dự án. Đặc biệt, khi công trường bị chia cắt, nhà thầu không thể tổ chức thi công liên tục, đồng bộ trên toàn tuyến.

Để bảo đảm tiến độ dự án, việc phối hợp di dời hệ thống điện, viễn thông, cấp thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác là điều kiện cần có đối với dự án lúc này để có thể đẩy nhanh tiến độ về đích. Bởi chỉ khi mặt bằng được giải phóng liên tục, hạ tầng kỹ thuật di dời bảo đảm an toàn nhà thầu mới có điều kiện tổ chức thi công, hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.