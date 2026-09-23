Sức dân - Điểm tựa giữ vững biên cương

Trong 9 tháng đầu năm, UBND phường Hoa Lư luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy, HĐND phường; chủ động, linh hoạt, quyết liệt, điều hành có trọng tâm, trọng điểm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả quản lý nhà nước. Nhờ vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực để hoàn thành kế hoạch năm 2026.