Sức dân - Điểm tựa giữ vững biên cương
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng luôn là lực lượng nòng cốt, thường xuyên bám địa bàn, gần dân, dựa vào dân để quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tại Đồn Biên phòng Lũng Nặm, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực. Sức dân trở thành điểm tựa quan trọng để giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/suc-dan-diem-tua-giu-vung-bien-cuong-post1388146.html