Nạn nhân vụ va chạm khiến xe khách lật ngang xuống đường đã tử vong

Ngày 23/9, lãnh đạo phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai xác nhận, ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, người điều khiển xe máy trong vụ va chạm giao thông với xe khách) đã tử vong. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Trạm CSGT Tuy Phước - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, một người khác trên ô tô khách cũng tử vong.

Thời điểm xảy ra va chạm, hai nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 4h ngày 23/9, tại nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, phường An Nhơn Bắc) xảy ra một tai nạn giao thông đường bộ.

Clip ghi lại cảnh xe khách giường nằm va chạm với xe máy trước khi lật ngang.

Thời điểm trên, ô tô khách giường nằm biển số 77F-005.xx do Nguyễn Văn C. (SN 1990, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Nam - Bắc. Khi đến nút giao trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, phường An Nhơn Bắc) điều khiển theo hướng Đông - Tây.

Sau va chạm, tài xế xe khách tông vào xe taxi đang đậu gần đó rồi lật tại nút giao. Tại hiện trường, 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận 5 người bị thương trong vụ tai nạn. Trong đó, 2 trường hợp bị thương nhẹ được cho về nhà; 3 trường hợp bị thương nặng đã được phẫu thuật, hiện sức khỏe ổn định.