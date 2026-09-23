Cảnh sát biển Việt Nam ký kết hợp đồng đóng mới tàu TT-1500

Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Larsen & Toubro (Ấn Độ) ký kết hợp đồng đóng mới tàu TT-1500. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tham dự có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam; lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Larsen & Toubro (Ấn Độ).

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện dự án, nội dung chính của hợp đồng, thống nhất những nội dung liên quan và tiến hành ký kết hợp đồng; đồng thời, cung cấp một số nội dung phục vụ quá trình triển khai đóng mới tàu tại Việt Nam.

Ngài GK Harish, Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Larsen & Toubro (Ấn Độ), phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Đình Cường nhấn mạnh, việc triển khai Dự án đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT-1500 bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng, hiện đại hóa lực lượng tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh sát biển Việt Nam ký kết hợp đồng thuộc dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Quang Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam, thông qua nội dung chính của hợp đồng.

Đánh giá cao sự phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục để đi đến ký kết hợp đồng, Trung tướng Lê Đình Cường đề nghị các bên tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan tập trung triển khai các công việc theo hợp đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chủ động trao đổi, kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị ký kết hợp đồng là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Dự án đóng mới tàu TT-1500. Tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của các bên, dự án được kỳ vọng triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ.