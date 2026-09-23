Thanh Hóa: Sẽ xử lý xong điểm sạt lở trên quốc lộ 15 trong tháng 10

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm sạt lở Km 55+535 quốc lộ 15, nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thành việc cắt cơ và vận chuyển hàng nghìn mét khối đất đá ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở. Hiện chỉ còn một số tảng đá lớn.

Công trình khắc phục điểm sạt lở Km 55+535 quốc lộ 15 đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng công việc.

Là người thường xuyên di chuyển qua điểm Km55 quốc lộ 15, anh Mai Thanh Tùng, trú tại thôn Khằm Ban, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hoá cho hay: "Hầu như ngày nào tôi cũng di chuyển qua cung đường này. Mấy tháng nay, khi đi tôi đều phải căn giờ, vì ở đây có khung giờ đóng đường tạm thời để thi công xử lý sạt lở, nhiều lúc rất bất tiện".

"Đặc biệt, tôi thấy có khối đá nằm cheo leo trên sườn đồi nhìn rất nguy hiểm, tôi mong đơn vị thi công sớm gỡ được viên đá trên và hoàn thành công trình để người dân được đi lại thuận tiện hơn", anh Tùng nói thêm.

Ngày 23/9, chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng, ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II Thanh Hóa (đơn vị thi công) nói: Trong quá trình thi công điểm sạt lở Km 55+535 quốc lộ 15 nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, mới đầu thi công gặp khó khăn về bãi thải do UBND xã Hồi Xuân chưa bố trí được, khi có bãi thải rồi lại gặp bất lợi về thời tiết mưa liên tục khiến việc thi công bị ngắt quãng.

Tiếp đó, khi thi công được khoảng hơn 70% khối lượng công việc thì phát sinh thêm mấy khối đá lớn nhà thầu phải xin phép nổ mìn để phá đá. Ngoài ra việc thi công phải theo khung giờ để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, nên nhà thầu chưa thể đẩy nhanh tiến độ được như ý muốn.

"Nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện việc xin cấp phép nổ mìn phá đá, sau khi có giấy phép nhà thầu sẽ tập trung nhân vật lực đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất", ông Phước thông tin thêm.

Nhiều phiến đá nằm cheo leo trên sườn đồi sẽ được nhà thầu thi công phá bỏ sau khi xin được giấy phép nổ mìn phá đá.

Còn ông Hoàng Văn Tuyển, Phó giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa cho biết: Hiện công trình khắc phục điểm sạt lở Km 55+535 quốc lộ 15 đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng công việc, theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành trong tháng 10.

"Để đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch, Ban đã cử cán bộ thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời cùng với nhà thầu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công", ông Tuyển cho biết thêm.

Quốc lộ 15 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 86km, đóng vai trò là tuyến giao thông huyết mạch chiến lược, kết nối vùng miền núi phía Tây với các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Thanh Hoá và khu vực miền Trung.