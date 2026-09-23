Xử phạt hàng trăm phương tiện, cảng bến vi phạm quy định ATGT đường thủy

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và lập lại trật tự ATGT trên các tuyến sông, trong 9 tháng đầu năm 2026, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II cho biết đã triển khai nhiều giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật.

Lực lượng liên ngành phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATGT đường thủy tại các phương tiện, cảng bến.

Ngay từ đầu năm 2026, cơ quan quản lý chuyên ngành đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề, bám sát các địa bàn trọng điểm.

Hoạt động kiểm tra thực tế tập trung vào các cảng, bến hành khách cùng các phương tiện thủy chở khách. Lực lượng chức năng đã rà soát kỹ lưỡng việc chấp hành các điều kiện hoạt động của cảng bến, phương tiện và việc duy trì các biện pháp an toàn giao thông, đặc biệt là trong các dịp cao điểm Tết và mùa Lễ hội khi lưu lượng hành khách đi lại tăng đột biến.

Cùng đó, hướng dẫn các đại diện thực hiện quy trình kiểm tra, cấp phép vào, rời cho phương tiện theo đúng quy định. Kết quả trong 9 tháng, sản lượng tàu thuyền vào, rời cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thuộc quản lý của đơn vị đạt 34.490 lượt.

Điểm nổi bật trong công tác quản lý, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy là sự chủ động, sát sao trong công tác phối hợp liên ngành. Các đơn vị cảng vụ đã chủ trì và tham gia 60 đợt phối hợp kiểm tra liên ngành cấp cơ sở trên địa bàn quản lý của các Đại diện Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.

Qua quá trình rà soát liên ngành, lực lượng chức năng đã kiểm tra 121 cảng, bến, vị trí chưa được công bố cấp phép và 169 phương tiện thủy nội địa. Trên cơ sở đó, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cảng, vị trí chưa được công bố cấp phép với tổng số tiền 237 triệu đồng và xử phạt 77 phương tiện thủy với số tiền 420 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động liên ngành, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Thông qua hoạt động giám sát thường nhật, đã có 3 cảng thủy nội địa vi phạm bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính với số tiền 38 triệu đồng và 71 phương tiện thủy nội địa bị xử phạt với tổng số tiền 546 triệu đồng.

Ngoài ra, trong các hoạt động phối hợp kiểm tra khác, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2 cảng thủy nội địa với số tiền 46 triệu đồng cùng 2 phương tiện thủy với số tiền 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, đến nay, 100% các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đều đã được tổ chức thi hành nghiêm túc, dứt điểm, không có trường hợp tồn đọng hay chậm trễ.

Xác định việc giữ vững kỷ cương giao thông đường thủy là nhiệm vụ xuyên suốt, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II cho biết, bên cạnh việc tăng cường chế tài xử phạt, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật đến từng chủ cảng, bến, chủ phương tiện và đội ngũ thuyền viên.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành với việc siết chặt quản lý phương tiện, quản lý cảng, bến thủy nội địa sẽ là nền tảng quan trọng giúp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững trật tự ATGT đường thủy trên toàn địa bàn quản lý trong thời gian tới.