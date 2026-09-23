Mưa lớn gây ngập, sạt lở cục bộ tại Lâm Đồng

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại khu vực cống ngầm bị ngập trên Quốc lộ 55, đoạn qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo nhanh từ UBND xã Bảo Lâm 3, ngày 23/9, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập lụt cục bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân.

Mưa lũ đã làm ngập 6 căn nhà của các hộ dân tại thôn Măng Tố. Cùng với đó, khoảng 7 ha cây trồng lâu năm (chủ yếu là cà phê và sầu riêng) của người dân ở khu vực ven suối bị ngập úng. Về hạ tầng giao thông, cống ngầm trên Quốc lộ 55 đã bị tràn ngập.

Lực lượng chức năng đã chủ động điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển bằng đường tránh.

Ông Vũ Minh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 3 thông tin, ngay sau khi xảy ra ngập lụt, Lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 3 cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và lực lượng xung kích đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác ứng phó.

Chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán, hỗ trợ di dời toàn bộ người và tài sản của 6 hộ dân bị ngập sâu tại thôn Măng Tố đến nơi an toàn. Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết mức độ thiệt hại về nhà ở, diện tích cây trồng nông nghiệp và hạ tầng liên quan để kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ, khắc phục.

Tình trạng sạt lở và hư hỏng hạ tầng cũng diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương khác. Tại phường Phan Thiết, khu vực phía Đông của tỉnh, đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 22/9 đến nay đã gây ngập lụt cục bộ trên nhiều tuyến đường và ảnh hưởng đến đời sống, nhà ở của người dân địa phương.

Mưa lớn làm dòng chảy sông Cà Ty dâng cao và chảy xiết, kết hợp với lượng nước mưa thoát mạnh từ đầu hẻm ra sông đã gây ra tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại Tổ dân phố 15. Sự cố này đã trực tiếp làm hư hỏng 4 căn nhà và làm sụt lún một đoạn hẻm giao thông (dài 2m, rộng 2m, sâu 1,2 m). Đã cử lực lượng dân quân phường hỗ trợ di dời hỗ trợ di dời 4 hộ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đèo huyết mạch, chiều 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn (đoạn thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt). Cơ quan chức năng xác định đoạn mái taluy dương từ Km224+900 đến Km225+250 (cao 20-25 m, dài khoảng 120 m) có địa chất rất phức tạp.

Tính từ tháng 6/2026 đến nay, khu vực này đã xảy ra 8 đợt sạt lở, đặc biệt là các sự cố ngày 12 và 19/9 khiến lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý sự cố, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, theo dõi sát diễn biến dịch chuyển đất đá, rà soát mức độ nguy hiểm để đề xuất phương án xử lý trước mắt cũng như nghiên cứu giải pháp công trình khẩn cấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 22/9 đến 15 giờ ngày 23/9), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như xã Hàm Kiệm 172,7 mm; phường Bình Thuận 155,8 mm; phường Mũi Né 153 mm; phường Tiến Thành 139,8 mm; xã Hồng Sơn 125,7 mm; xã Hàm Thạnh 115,8 mm và xã Hàm Liêm 114,6 mm, xã Cát Tiên, lượng mưa ghi nhận 58 mm.

Dự báo từ chiều 23/9 đến chiều 25/9, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-110 mm, có nơi trên 180 mm.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết còn nhiều phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương theo dõi sát dự báo thời tiết; rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng phương án sơ tán dân. Các địa phương tập trung lực lượng khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu để người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đi qua các ngầm tràn ngập sâu, khu vực nước chảy xiết hoặc nơi có nguy cơ sạt lở cao, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.