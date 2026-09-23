Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19 Điều 6 Luật Dược, quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử sẽ bị cấm nếu thuộc một trong các trường hợp: không thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng thương mại điện tử trung gian; thực hiện thông qua chức năng livestream bán hàng; hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và khả năng truy xuất giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Như vậy, so với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung rõ hơn các hình thức kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trực tuyến bị cấm, đặc biệt là livestream và giao dịch qua các phương tiện không bảo đảm định danh, truy xuất.

Hiện nay, theo quy định hiện hành, việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử bị cấm nếu thực hiện qua các phương tiện không phải là sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, trang thông tin điện tử (còn gọi là website thương mại điện tử) bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược số 44/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cũng quy định cấm bán lẻ thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ qua thương mại điện tử, trừ trường hợp phục vụ cách ly y tế khi có dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Bán buôn thuốc kiểm soát đặc biệt trực tuyến cũng bị cấm.

Ngoài ra, các cơ sở chỉ được kinh doanh thuốc tại địa điểm đã được cấp phép; mọi hành vi giao dịch thuốc qua mạng xã hội hoặc nền tảng không phải là sàn thương mại điện tử chính thức đều bị nghiêm cấm.

Theo Bộ Y tế, đề xuất sửa đổi nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Giao dịch điện tử, đồng thời bảo đảm hoạt động bán thuốc qua thương mại điện tử có thể truy xuất giao dịch điện tử và truy xuất được người bán hàng.

Bộ Y tế cho rằng yêu cầu này cần thiết do thuốc là hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Dự thảo trên dự kiến trình Chính phủ cho ý kiến và thông qua nội dung này tại kỳ họp thứ hai (tháng 10/2026).