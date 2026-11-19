Ngày 17/11, Ngu Thư Hân bất ngờ xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng Weibo với chủ đề mất hơn 1,18 triệu người theo dõi trong gần một năm. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc, làm dấy lên những tranh luận về sức hút và hình ảnh công chúng của nữ diễn viên từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất thế hệ sao trẻ Hoa ngữ.

Theo dữ liệu từ bên thứ ba được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, tài khoản video ngắn của Ngu Thư Hân có khoảng 21,689 triệu người theo dõi vào tháng 11/2025. Đến đầu tháng 12 cùng năm, con số giảm xuống 21,119 triệu. Tính đến ngày 17/11/2026, lượng người theo dõi còn khoảng 20,503 triệu, tương đương mức giảm ròng 1,186 triệu tài khoản.

Ngu Thư Hân gây xôn xao khi xuất hiện thông tin tài khoản mạng xã hội của cô mất hơn 1,18 triệu người theo dõi trong gần một năm.

Dù vậy, số liệu trên chỉ phản ánh biến động của một nền tảng, không đồng nghĩa Ngu Thư Hân mất lượng người hâm mộ tương ứng trên toàn bộ mạng xã hội. Người hâm mộ nữ diễn viên đã lên tiếng phản bác, cho rằng tài khoản của cô vẫn ghi nhận tăng trưởng trong một số giai đoạn và trên những nền tảng khác. Sự khác biệt về thời gian thống kê khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi.

Đáng chú ý, thông tin sụt giảm người theo dõi xuất hiện đúng thời điểm Ngu Thư Hân liên tiếp vướng những ồn ào ngoài màn ảnh. Mới đây, nữ diễn viên gây tranh luận khi đăng tải loạt ảnh mặc tạp dề hở lưng. Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích cách tạo dáng, trong khi nhiều người bảo vệ quyền lựa chọn trang phục của cô. Loạt ảnh sau đó được gỡ khỏi tài khoản.

Ngu Thư Hân liên tiếp trở thành tâm điểm bàn luận vì những tranh cãi liên quan đến hình ảnh cá nhân và vụ kiện danh dự.

Chưa dừng lại ở đó, Ngu Thư Hân tiếp tục bị nhắc tên trong vụ kiện liên quan đến tài khoản mạng xã hội mà một nữ sinh 14 tuổi tự nhận đã sử dụng. Người này đăng bài cho biết mình từng chia sẻ nội dung về những tranh cãi của nữ diễn viên, nhưng cha và ông lại trở thành bị đơn trong vụ kiện danh dự.

Rạng sáng 17/11, phòng làm việc của Ngu Thư Hân ra thông báo khẳng định người chưa thành niên không có tên trong danh sách bị đơn. Theo phía nữ diễn viên, vụ kiện được tiến hành dựa trên thông tin đăng ký tài khoản và số điện thoại liên kết. Phòng làm việc cũng cho rằng tài khoản liên quan đã đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, với tổng lượt xem vượt 35.000.

Ngu Thư Hân từng tạo tiếng vang với Thương Lan Quyết và Vĩnh Dạ Tinh Hà, qua đó xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo.

Phía Ngu Thư Hân đồng thời cho biết từng chấp nhận hòa giải nhưng quá trình liên lạc không thuận lợi sau khi bên bị kiện thay đổi luật sư. Tuy nhiên, một luật sư từng đại diện cho phía bị đơn đã công khai phản bác, khẳng định không nhận được thông báo đồng ý hòa giải trong thời gian còn tham gia vụ việc. Những thông tin trái chiều hiện chưa được cơ quan xét xử kết luận.

Trước đó, từ năm 2025, Ngu Thư Hân cũng đối diện nhiều tranh cãi liên quan đến doanh nghiệp gia đình và những lời tố cáo về cách ứng xử trong chương trình giải trí cũ. Một số sự việc vẫn tồn tại những ý kiến đối lập, chưa có căn cứ để khẳng định toàn bộ cáo buộc lan truyền trên mạng là sự thật.

Những dự án gần đây của Ngu Thư Hân tiếp tục nhận được sự quan tâm, song phản ứng của khán giả không hoàn toàn đồng thuận.

Chuỗi ồn ào khiến công chúng tiếp tục bàn luận về vị thế của Ngu Thư Hân trong làng giải trí. Từng nổi lên với hình tượng ngọt ngào, đáng yêu, cô ghi dấu ấn qua Thương Lan Quyết đóng cùng Vương Hạc Đệ và Vĩnh Dạ Tinh Hà hợp tác với Đinh Vũ Hề. Thành công của hai tác phẩm giúp nữ diễn viên xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo, đồng thời trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất chú ý.

Tuy nhiên, những dự án gần đây như Song Quỹ và Xán Như Phồn Tinh chưa tạo được hiệu ứng đồng thuận như các tác phẩm trước. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ cạnh tranh ngày càng quyết liệt, những tranh luận về đời tư và hoạt động ngoài màn ảnh cũng đặt ra thách thức cho quá trình duy trì hình ảnh của nữ diễn viên.

Dẫu vậy, con số giảm hơn 1,18 triệu người theo dõi chưa đủ để kết luận sự nghiệp Ngu Thư Hân đang lao dốc. Lượng người theo dõi, thành tích phim ảnh và mức độ yêu thích của khán giả là những thước đo khác nhau. Điều đáng chú ý hơn nằm ở việc nữ diễn viên liên tục trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận, ngay cả khi không có tác phẩm mới tạo tiếng vang.

Giữa những tranh luận về sức hút và danh tiếng, Ngu Thư Hân đang đối mặt với thách thức duy trì hình ảnh trong làng giải trí Hoa ngữ.

Từng được yêu mến nhờ những vai diễn giàu sức sống, Ngu Thư Hân hiện đứng trước bài toán duy trì sức hút giữa những luồng dư luận trái chiều. Những dự án sắp tới cùng cách giải quyết các tranh chấp đang diễn ra sẽ phần nào quyết định liệu cô có thể lấy lại thiện cảm của khán giả hay không.