Từng được ca ngợi là "Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ", Đổng Khiết sở hữu nhan sắc trong trẻo cùng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, scandal tình ái năm 2012 khiến hình tượng ngọc nữ của nữ diễn viên sụp đổ, sự nghiệp cũng từ đó trải qua nhiều thăng trầm.

Vai diễn Chúc Anh Đài là dấu mốc ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Đổng Khiết.

Diễn viên Đổng Khiết sinh năm 1980, bước chân vào làng giải trí với vai diễn trong bộ phim Ngày tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng gây chú ý và trở thành một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ.

Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh.

Năm 2007, Đổng Khiết đảm nhận vai Chúc Anh Đài trong bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, đóng cặp cùng Hà Nhuận Đông. Vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo và khí chất cổ điển giúp cô chinh phục đông đảo khán giả.

Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, Đổng Khiết gây ấn tượng bởi đường nét thanh thoát, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng. Hình tượng Chúc Anh Đài do cô thể hiện được nhiều người yêu mến, thậm chí được xem là một trong những phiên bản đẹp nhất trên màn ảnh.

Nhờ vai diễn này, tên tuổi Đổng Khiết ngày càng phủ sóng rộng rãi. Cô được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là mỹ nhân có vẻ đẹp thanh thuần, trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng nhiều người hâm mộ.

Diễn viên Đổng Khiết và chồng cũ Phan Việt Minh.

Khi đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp, Đổng Khiết kết hôn với nam diễn viên Phan Việt Minh vào năm 2008. Cặp đôi từng được xem là một trong những gia đình đẹp của làng giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ sau 4 năm.

Năm 2012, vụ ly hôn giữa hai người trở thành tâm điểm truyền thông khi những lời tố cáo qua lại liên tục xuất hiện. Đặc biệt, Đổng Khiết vướng ồn ào tình cảm với nam diễn viên Vương Đại Trị. Hình ảnh thân mật của cả hai bị phát tán trên mạng, khiến nữ diễn viên đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội.

Từ hình tượng ngọc nữ được yêu mến, Đổng Khiết trở thành nhân vật gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều khán giả thất vọng, quay lưng với cô. Không ít dự án cũng bị ảnh hưởng bởi những ồn ào đời tư, khiến sự nghiệp của nữ diễn viên tụt dốc.

Năm 2023, sau nhiều năm mâu thuẫn, Đổng Khiết và Phan Việt Minh được cho là đã hòa giải, cùng hướng đến việc chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Sau scandal, Đổng Khiết có thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng. Những năm gần đây, cô từng bước trở lại với các dự án phim truyền hình, chương trình giải trí và hoạt động livestream bán hàng.

Ở tuổi 46, nữ diễn viên vẫn duy trì phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch. Cô cũng có thêm nguồn thu nhập từ kinh doanh trực tuyến, từng thu hút lượng lớn người xem trong các phiên phát sóng bán hàng.

Dù vậy, những ồn ào trong quá khứ vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi tên tuổi Đổng Khiết xuất hiện trên truyền thông.

Đáng chú ý trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân đã quá bướng bỉnh, thiếu chín chắn trong cuộc hôn nhân trước đây. Cô cho biết từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng, suy sụp khi sự nghiệp đình trệ sau biến cố. Nếu được lựa chọn lại, cô muốn có một con đường khác.

Gần đây, diện mạo của nữ diễn viên Đổng Khiết tiếp tục thu hút sự chú ý. Trong những bức ảnh cận mặt, nữ diễn viên để lộ nếp nhăn ở vùng mắt và gò má. Một số khán giả bất ngờ trước dấu hiệu tuổi tác của mỹ nhân từng nổi tiếng với vẻ đẹp mong manh.

Điều đáng nói, sau những thăng trầm của cuộc sống và sự nghiệp, Đổng Khiết hiện lựa chọn xuất hiện kín đáo hơn, tập trung vào công việc và cuộc sống riêng.