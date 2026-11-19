Lương Thùy Linh khoe đôi chân dài 1,22m trong chuyến nghỉ dưỡng

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong chuyến nghỉ dưỡng tại Hội An. Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, người đẹp lựa chọn phong cách thời trang đơn giản, trẻ trung nhưng vẫn tôn được lợi thế hình thể.

Trong bộ ảnh, Lương Thùy Linh diện áo hai dây kết hợp chân váy ngắn, khoe bờ vai thanh mảnh cùng đôi chân thon dài. Cô thoải mái tạo dáng giữa không gian yên bình của phố cổ, ghi điểm với thần thái tự nhiên và vẻ ngoài rạng rỡ.

Điểm thu hút sự chú ý nhất chính là đôi chân dài 1,22m, một trong những đặc điểm hình thể nổi bật của nàng hậu. Với chiều cao 1,78m, Lương Thùy Linh sở hữu tỷ lệ cơ thể ấn tượng, dễ dàng lựa chọn nhiều phong cách trang phục khác nhau.

Không cần những thiết kế cắt xẻ táo bạo hay giày cao gót cầu kỳ, người đẹp vẫn nổi bật khi diện trang phục đời thường. Cách phối áo hai dây và chân váy ngắn giúp tổng thể trông trẻ trung, đồng thời làm nổi bật đôi chân dài vốn là lợi thế của cô.

Loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc tự nhiên, vóc dáng cân đối và phong thái ngày càng trưởng thành của Lương Thùy Linh. Không ít ý kiến cho rằng nàng hậu vẫn giữ được sức hút ngay cả khi xuất hiện trong những khoảnh khắc giản dị, không có sự hỗ trợ của trang phục lộng lẫy.

Từ Hoa hậu Thế giới Việt Nam đến mỹ nhân có phong cách ngày càng đa dạng

Lương Thùy Linh sinh năm 1999 tại Cao Bằng, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 khi mới 20 tuổi. Ngay từ thời điểm tham gia cuộc thi, cô đã gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Sau khi giành vương miện trong nước, Lương Thùy Linh đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2019 và xuất sắc lọt Top 12 chung cuộc. Thành tích này giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đồng thời mở ra cơ hội hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Bên cạnh nhan sắc, người đẹp còn được biết đến với nền tảng học vấn tốt. Cô từng đạt IELTS 7.5 khi 17 tuổi và theo học tại Đại học Ngoại thương. Hình ảnh một hoa hậu có khả năng ngoại ngữ, học vấn và phong thái tự tin góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Lương Thùy Linh.

Sau nhiều năm đăng quang, nàng hậu không bó hẹp bản thân trong hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Cô thường xuyên làm mới phong cách, từ những bộ váy dạ hội sang trọng trên thảm đỏ đến trang phục hiện đại, quyến rũ khi tham dự sự kiện.

Trong cuộc sống thường ngày, Lương Thùy Linh lại ưu tiên những thiết kế đơn giản, thoải mái như áo hai dây, váy ngắn và trang phục có phom dáng gọn gàng. Những lựa chọn này giúp người đẹp tôn lên lợi thế chiều cao mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham gia sự kiện, làm việc, du lịch và những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Sự đa dạng trong phong cách giúp Lương Thùy Linh duy trì sức hút sau nhiều năm đăng quang.

Ở tuổi 27, Lương Thùy Linh tiếp tục ghi dấu ấn bằng nhan sắc ngày càng trưởng thành và phong cách thời trang linh hoạt. Loạt ảnh tại Hội An một lần nữa cho thấy đôi chân dài 1,22m cùng vóc dáng cân đối vẫn là những lợi thế giúp nàng hậu nổi bật ngay cả khi diện trang phục giản dị.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe nhan sắc ngọt ngào, thanh lịch trong chiếc váy trắng. Nguồn: Instagram @luongthuylinh