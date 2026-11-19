Dù Brazil là một quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latinh, các nghệ sĩ nước này lại gặp rào cản đặc biệt khi tham gia tranh tài tại những hạng mục mang tên Latin của GRAMMY. Trường hợp mới nhất của Anitta với album EQUILIBRIVM một lần nữa khiến quy định này nhận được sự chú ý.

Mới đây, Anitta nhận được đề cử tại GRAMMY 2027 với album EQUILIBRIVM ở hạng mục Best Global Music Album (Album nhạc toàn cầu xuất sắc nhất). Đây là lần thứ ba nữ ca sĩ góp mặt trong danh sách đề cử của GRAMMY chính và là lần thứ hai cô được vinh danh nhờ một album. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù mang đậm dấu ấn âm nhạc Brazil, sản phẩm mới nhất của Anitta lại không đủ điều kiện tham gia những hạng mục được định danh là Latin, chẳng hạn Best Latin Pop Album (Album nhạc Pop Latin xuất sắc nhất).

Nguyên nhân xuất phát từ quy định về ngôn ngữ của Recording Academy - đơn vị tổ chức GRAMMY. Theo thể lệ, những album muốn tranh tài ở một số hạng mục Latin phải có trên 50% ca từ bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc sở hữu nội dung âm nhạc chủ yếu thuộc một thể loại Latin được công nhận. Đáng chú ý, quy định này có điều khoản loại trừ rõ ràng âm nhạc Brazil.

Điều đó đồng nghĩa với việc những sản phẩm được thể hiện chủ yếu bằng tiếng Bồ Đào Nha sẽ không đủ điều kiện tham gia các hạng mục Latin nói trên, ngay cả khi nghệ sĩ đến từ một quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latinh. Trường hợp của EQUILIBRIVM là ví dụ điển hình khi phần lớn ca khúc trong album sử dụng tiếng Bồ Đào Nha.

Thực tế, đây không phải lần đầu Anitta đối diện với giới hạn này. Năm 2025, nữ ca sĩ từng nhận đề cử Best Latin Pop Album với Funk Generation. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở việc album có hơn một nửa số ca khúc được thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, qua đó đáp ứng điều kiện tham gia tranh tài.

Quy định tương tự cũng được áp dụng đối với các hạng mục Best Latin Rock or Alternative Album (Album Rock hoặc Alternative Latin xuất sắc nhất) và Best Tropical Latin Album (Album Tropical Latin xuất sắc nhất). Như vậy, rào cản mà nghệ sĩ Brazil gặp phải không nằm ở quốc tịch hay nguồn gốc địa lý, mà chủ yếu đến từ ngôn ngữ và tiêu chí phân loại âm nhạc.

Đáng nói, GRAMMY không giới hạn quốc tịch nghệ sĩ trong các hạng mục Latin. Những ca sĩ sinh ra bên ngoài khu vực Mỹ Latinh vẫn có thể được đề cử nếu tác phẩm đáp ứng các tiêu chí về ngôn ngữ hoặc thể loại âm nhạc. Chẳng hạn, nữ ca sĩ Elena Rose, người Mỹ, vẫn góp mặt trong danh sách đề cử Best Latin Pop Album năm 2027. Trước đó, những nghệ sĩ như Selena Gomez (Mỹ) hay Laura Pausini (Italy) cũng từng xuất hiện tại các hạng mục Latin.

Điều này tạo nên một nghịch lý đáng chú ý: nghệ sĩ không sinh ra tại Mỹ Latinh vẫn có cơ hội tranh giải Latin, trong khi những nghệ sĩ Brazil hay đến từ một quốc gia thuộc khu vực này lại có thể bị loại chỉ vì sử dụng tiếng Bồ Đào Nha trong âm nhạc. Trên thực tế, nếu muốn tham gia các hạng mục Latin của GRAMMY chính, nghệ sĩ Brazil gần như phải chuyển hướng sang sử dụng tiếng Tây Ban Nha hoặc đáp ứng những tiêu chí thể loại được quy định.

Một yếu tố khác cần được phân biệt là GRAMMY chính và Latin GRAMMY được vận hành bởi hai tổ chức riêng biệt, với hệ thống quy định không giống nhau. Trong khi Recording Academy áp dụng những điều kiện kể trên, Latin Recording Academy - tổ chức thành lập năm 1997 chấp nhận các sản phẩm âm nhạc bằng cả tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Bồ Đào Nha, đồng thời có những hạng mục dành riêng cho âm nhạc sử dụng tiếng Bồ Đào Nha.

Đây cũng chính là nơi Anitta vừa ghi dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Tại lễ trao giải Latin GRAMMY diễn ra ngày 12/11/2026, nữ ca sĩ đã giành chiến thắng ở hạng mục Best Contemporary Pop Album in Portuguese (Album Pop đương đại bằng tiếng Bồ Đào Nha xuất sắc nhất) với EQUILIBRIVM. Đây là chiếc kèn vàng Latin GRAMMY đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu nhận giải, Anitta đã trực tiếp đề cập đến khoảng cách ngôn ngữ giữa các quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh. Nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh không chỉ bao gồm những quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha mà còn có Brazil - nơi tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính thức.

Anitta chia sẻ: "Mỹ Latinh là tất cả các quốc gia nằm ở khu vực Mỹ Latinh, không chỉ riêng những nước nói tiếng Tây Ban Nha. Brazil cũng là một phần trong đó". Cô đồng thời bày tỏ mong muốn các quốc gia trong khu vực có thể xích lại gần nhau hơn, bởi dù khác biệt về ngôn ngữ, họ vẫn có nhiều nét tương đồng và cùng sở hữu nền văn hóa giàu bản sắc.

Việc EQUILIBRIVM được đề cử tại GRAMMY 2027 ở hạng mục Best Global Music Album cho thấy âm nhạc Brazil vẫn có không gian để được ghi nhận trên sân khấu âm nhạc quốc tế. Tuy nhiên, câu chuyện của Anitta cũng đặt ra vấn đề về cách định nghĩa âm nhạc Latin trong một giải thưởng mang tầm vóc toàn cầu: liệu một khu vực có thể được đại diện đầy đủ khi ngôn ngữ của một quốc gia lớn như Brazil vẫn nằm ngoài tiêu chí của những hạng mục mang tên Latin?