Theo lịch phát sóng mới, đêm Chung kết và trao giải Sao Mai 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h Chủ nhật (ngày 22.11) trên kênh VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Sáu thí sinh giành quyền góp mặt tại đêm chung kết "Sao Mai 2026". Ảnh: VTV

Diễn ra ngay trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đêm thi là chặng quyết định khép lại hành trình vòng Chung kết của top 6 thí sinh.

Việc đẩy sớm khung giờ lên 20h giúp khán giả cả nước dễ dàng theo dõi trọn vẹn các phần dự thi cũng như khoảnh khắc công bố kết quả và trao giải ngay trong buổi tối Chủ nhật.

Sao Mai 2026 được tổ chức bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; cùng các định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Định hướng nghệ thuật của mùa giải cũng bám sát chủ trương phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước, gìn giữ và phát huy vốn âm nhạc truyền thống nhưng thể hiện bằng cách làm gần gũi với âm nhạc đại chúng, để giá trị truyền thống tiếp tục sống trong đời sống nghe nhìn của khán giả trẻ.

Năm nay, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cùng các giải thưởng khác như Giải Khán giả bình chọn, Giải Ấn tượng, Giải Phong cách, Giải Triển vọng… Ngoài ra, thí sinh Sao Mai 2026 còn có cơ hội nhận giải thưởng của các tổ chức uy tín khác như Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Bên cạnh giải thưởng, các thí sinh đoạt giải cao sẽ được BTC tạo điều kiện tham gia những chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Đây là cam kết đồng hành lâu dài, bảo đảm tài năng sau cuộc thi được tiếp tục có môi trường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đài Truyền hình Việt Nam xác định Giải là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa từ phát hiện, bồi dưỡng tài năng, sản xuất sản phẩm nghệ thuật đến phân phối trên nền tảng truyền hình và nền tảng số, hướng tới xây dựng đội ngũ nghệ sĩ trẻ có bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế.