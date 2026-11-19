Bên cạnh công việc học tập tại trường ĐH Thương mại, Trương Nhật Quân (sinh năm 2007) hiện còn là người mẫu tự do, năng động. Nếu niềm đam mê thể thao giúp anh rèn luyện thể lực, duy trì tính kỷ luật và nguồn năng lượng tích cực, thì thời trang lại là ngôn ngữ để Nhật Quân bộc lộ cá tính, tư duy thẩm mỹ và dấu ấn riêng biệt.

Bên cạnh công việc học tập tại trường ĐH Thương mại, Trương Nhật Quân (sinh năm 2007) hiện còn là người mẫu tự do, năng động.

Trước khi sải bước tự tin dưới ánh đèn sân khấu, Nhật Quân từng là người khá nhút nhát, thiếu quyết đoán và thường tự đóng khung bản thân trong vùng an toàn. Bước ngoặt đến, khi Nhật Quân quyết định ghi danh vào cuộc thi sắc đẹp của trường, với tâm thế ban đầu chỉ để thử sức và tìm kiếm trải nghiệm mới. Chính sân chơi này đã mở ra một chân trời hoàn toàn khác, giúp nam sinh xứ Thanh nhận ra niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật và thời trang.

Nhật Quân chia sẻ: "Sau cuộc thi, mình nhận ra bản thân thực sự thuộc về lĩnh vực này. Việc được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, gặp gỡ nhiều người giỏi giúp mình khai phá những năng lực tiềm ẩn, mà trước đây chưa từng nghĩ tới".

Trước khi sải bước tự tin dưới ánh đèn sân khấu, Nhật Quân từng là người khá nhút nhát, thiếu quyết đoán và thường tự đóng khung bản thân trong vùng an toàn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Nhật Quân thẳng thắn thừa nhận, thử thách lớn nhất với anh không đến từ ngoại cảnh, mà xuất phát từ chính nội tâm: Tâm lý tự ti, nỗi sợ sai và sự do dự trước những cơ hội mới.

Thay vì đặt áp lực phải hoàn hảo ngay lập tức, Nhật Quân chọn cách thay đổi bền bỉ từng ngày. Anh học cách lắng nghe góp ý, chắt lọc năng lượng tích cực và xem mỗi lần vấp ngã là một bài học đắt giá. Sự đồng hành, dìu dắt của thầy cô, gia đình, cùng bạn bè đồng trang lứa chính là những mảnh ghép quan trọng giúp Nhật Quân rũ bỏ sự rụt rè, mạnh dạn đứng lên sân khấu lớn và cất tiếng nói riêng.

Thay vì đặt áp lực phải hoàn hảo ngay lập tức, Nhật Quân chọn cách thay đổi bền bỉ từng ngày.

Quả ngọt cho nỗ lực bứt phá ấy chính là danh hiệu “Nam vương trường ĐH Thương mại”. Với Nhật Quân, chiếc vương miện không chỉ là sự ghi nhận cho vẻ bề ngoài mà là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, đi kèm với trách nhiệm lớn hơn trong việc lan tỏa hình ảnh tích cực tới cộng đồng.

Nhật Quân xuất sắc đoạt danh hiệu “Nam vương trường ĐH Thương mại”.

Trong thời gian tới, Nhật Quân xác định vẫn đặt việc học tập lên hàng đầu, song song với việc trau dồi kỹ năng để tiến xa hơn trong môi trường người mẫu chuyên nghiệp.

Hình mẫu mà Nhật Quân hướng tới là một người trẻ hội tụ đủ sự năng động, tự tin nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh, trưởng thành – một thế hệ không chỉ thu hút bởi ngoại hình hay phong cách, mà còn tỏa sáng bằng tri thức và bản lĩnh.

Hình mẫu mà Nhật Quân hướng tới là một người trẻ hội tụ đủ sự năng động, tự tin nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh, trưởng thành.

"Đừng giới hạn bản thân bởi những gì bạn nghĩ mình có thể làm. Hãy để những gì bạn dám thử quyết định giới hạn của chính mình" – câu nói tâm đắc này cũng chính là thông điệp mà Trương Nhật Quân muốn gửi gắm đến các bạn trẻ: Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bởi bạn sẽ không bao giờ biết giới hạn thực sự của mình ở đâu, nếu chưa một lần dám bắt đầu.

(Ảnh: NVCC)