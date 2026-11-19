Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thân mật bên Đoàn Thiên Ân trên trang cá nhân. Không chỉ xuất hiện trong những bộ váy trắng đồng điệu, Kỳ Duyên còn dành cho đàn em lời mời đặc biệt khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Đi kèm bức ảnh, Kỳ Duyên viết ngắn gọn "Mời cô em xinh nhất khiêu vũ một bài". Trong đó, cách gọi "cô em xinh nhất" nhanh chóng trở thành chi tiết được quan tâm. Bốn từ thể hiện sự gần gũi, kết hợp với tư thế tạo dáng của hai nàng hậu, khiến bài đăng nhận được nhiều sự chú ý.

Kỳ Duyên gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Đoàn Thiên Ân, kèm lời mời khiêu vũ đầy ngọt ngào.

Trong bức ảnh, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cùng diện váy trắng dài, xuất hiện giữa không gian có ánh sáng dịu nhẹ. Thiên Ân ngả người về phía sau trong khi Kỳ Duyên vòng tay đỡ lấy đàn em. Cách tạo dáng gợi liên tưởng đến một phân cảnh khiêu vũ trong phim tình cảm, đặc biệt khi trang phục của cả hai có nhiều nét tương đồng với váy cưới.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh một cặp đôi. Trước đó, cả hai thường xuyên đăng tải ảnh chụp chung tại các sự kiện, trong những chuyến du lịch và cả những buổi gặp gỡ bạn bè. Những khoảnh khắc thân thiết liên tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện thân thiết bên nhau, khiến mối quan hệ của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm.

Giữa tháng 11, Kỳ Duyên còn đón sinh nhật tuổi 30 trong bữa tiệc bất ngờ do Thiên Ân cùng nhóm bạn thân tổ chức tại Phan Thiết. Theo những hình ảnh được chia sẻ, Thiên Ân tự tay làm bánh kem, chuẩn bị không gian trang trí với hoa và nến để tạo bất ngờ cho đàn chị.

Trong dịp này, Thiên Ân gọi Kỳ Duyên là "cục vàng của em" khi đăng tải hình ảnh thân thiết của cả hai. Cách xưng hô tình cảm khiến người hâm mộ tiếp tục dành sự quan tâm cho mối quan hệ giữa hai người đẹp.

Đoàn Thiên Ân dành nhiều tình cảm cho Kỳ Duyên, từng chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ để chúc mừng đàn chị bước sang tuổi 30.

Không chỉ đồng hành trong những dịp đặc biệt, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn duy trì sự gắn bó trong cuộc sống thường ngày. Thiên Ân từng xuất hiện trong những chuyến về thăm gia đình Kỳ Duyên, cùng dùng bữa và trò chuyện thân mật với mẹ của nàng hậu.

Theo những chia sẻ trước đây, Kỳ Duyên trân trọng sự đồng hành của Thiên Ân và xem đàn em là người bạn có thể chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Cả hai cũng thường dành thời gian ủng hộ những dự án riêng của đối phương.

Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn dành sự ủng hộ cho nhau trong công việc cũng như những hoạt động đời thường.

Ngoài những câu chuyện đời thường, Kỳ Duyên gần đây còn được chú ý bởi hành trình lấn sân điện ảnh. Sau khi tham gia Bộ Tứ Báo Thủ, cô tiếp tục xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3 với vai Thị Mầu. Đây là dự án khiến Kỳ Duyên nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất, đặc biệt ở cách thể hiện tâm lý nhân vật và đài từ.

Giữa những tranh luận xoay quanh bộ phim, Kỳ Duyên và Thiên Ân từng cùng tương tác với một bài viết đề cập đến trách nhiệm của đạo diễn trong việc xây dựng nhân vật. Dù chưa có phát ngôn giải thích cụ thể, động thái này tiếp tục khiến sự đồng hành giữa hai người đẹp được chú ý.

Giữa những tranh luận về vai diễn mới, Kỳ Duyên tiếp tục nhận được sự chú ý nhờ những khoảnh khắc đồng hành cùng Thiên Ân.

Với Kỳ Duyên, năm 2026 ghi dấu nhiều hoạt động đáng chú ý, từ các dự án điện ảnh đến những dấu mốc trong cuộc sống cá nhân. Ở tuổi 30, Kỳ Duyên vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội, trong khi mỗi lần xuất hiện bên Thiên Ân đều dễ dàng trở thành chủ đề thảo luận.