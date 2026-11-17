Mới đây, Phạm Băng Băng thu hút sự quan tâm khi chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Hoa ngữ đăng tải, nữ diễn viên thừa nhận từng có ý định giải nghệ, không muốn tiếp tục đóng phim. Đáng chú ý, ngay cả bố mẹ cô cũng từng khuyên con gái nên dừng lại sau những gì đã trải qua.

Theo HK01, những chia sẻ của Phạm Băng Băng xuất hiện khi nữ diễn viên nhìn lại cuộc sống sau bê bối thuế năm 2018. Từng là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Trung Quốc, cô bất ngờ đối diện với cuộc khủng hoảng khiến sự nghiệp bị gián đoạn trong nhiều năm.

Phạm Băng Băng bất ngờ tiết lộ từng có ý định giải nghệ sau giai đoạn sự nghiệp gặp nhiều biến động. Ảnh: HK01.

Thời điểm đó, Phạm Băng Băng không chỉ chịu áp lực từ dư luận mà còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến các hợp đồng thương mại. Nữ diễn viên tiết lộ cô từng hợp tác với hơn 100 thương hiệu trong và ngoài Trung Quốc, bao gồm nhiều nhãn hàng thời trang và sản phẩm cao cấp.

Khi biến cố xảy ra, những thỏa thuận quảng cáo lần lượt phát sinh tranh chấp, buộc Phạm Băng Băng phải trực tiếp làm việc với từng đối tác. Cô cùng đội ngũ dành khoảng ba đến bốn tháng để thương lượng phương án xử lý, từ gia hạn hợp đồng, bồi thường đến điều chỉnh hình thức hợp tác.

Nhìn lại giai đoạn ấy, Phạm Băng Băng cho biết bản thân gần như không có thời gian để buồn bã. Thay vì để cảm xúc chi phối, cô phải giữ sự tỉnh táo để tìm cách giải quyết những vấn đề trước mắt. Nữ diễn viên cũng cho rằng sự chân thành trong quá trình trao đổi đã giúp cô duy trì mối quan hệ tốt đẹp với một số đối tác cũ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phạm Băng Băng từng cân nhắc việc rời xa màn ảnh vì áp lực công việc và những khó khăn trong sự nghiệp. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, áp lực công việc không phải nguyên nhân duy nhất khiến Phạm Băng Băng cân nhắc việc rời xa màn ảnh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô từng cảm thấy bản thân đã thực hiện được không ít mục tiêu nghề nghiệp, từ những vai diễn đáng nhớ đến các giải thưởng quan trọng.

Chính suy nghĩ ấy khiến Phạm Băng Băng tự hỏi liệu có cần tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất đầy áp lực hay không. Cô thừa nhận đã có lúc không còn muốn đóng phim, đặc biệt khi cơ hội làm nghề tại thị trường trong nước trở nên hạn chế.

Theo lời Phạm Băng Băng, bố mẹ cô từng khuyên con gái nên nghỉ ngơi, bởi những thành tựu đạt được đã đủ để nhìn lại một chặng đường sự nghiệp đáng kể. Một số người bạn cũng có quan điểm tương tự, cho rằng nữ diễn viên không cần tiếp tục đặt bản thân vào guồng quay công việc nhiều áp lực.

Sự động viên từ bạn bè và người hâm mộ trở thành một trong những lý do khiến Phạm Băng Băng quyết định tiếp tục gắn bó với điện ảnh. Ảnh: HK01.

Dẫu vậy, vẫn có một vài người bạn thân kiên trì động viên Phạm Băng Băng tiếp tục theo nghề. Nữ diễn viên cho biết chính sự ủng hộ của họ đã giúp cô thay đổi suy nghĩ, thay vì khép lại sự nghiệp khi đang đối diện với nhiều khó khăn.

Một yếu tố khác tác động đến quyết định của Phạm Băng Băng là người hâm mộ. Cô hài hước gọi những khán giả trung thành là nhóm luôn quan tâm đến sự nghiệp của thần tượng, bởi họ liên tục khuyến khích cô trở lại phim trường và tiếp tục thực hiện những dự án mới.

Trước khi sự nghiệp bị gián đoạn, Phạm Băng Băng từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Từ vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, cô từng bước khẳng định vị trí qua các tác phẩm như Điện Thoại Di Động, Lạc Lối Ở Bắc Kinh, Quan Âm Sơn và Tôi Không Phải Phan Kim Liên.

Phạm Băng Băng từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng. Ảnh: HK01.

Đặc biệt, Tôi Không Phải Phan Kim Liên giúp Phạm Băng Băng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián năm 2016. Thành tích này đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng tên tuổi của cô trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Những năm gần đây, Phạm Băng Băng tìm kiếm cơ hội ở thị trường nước ngoài, đồng thời duy trì sự hiện diện tại các sự kiện thời trang và hoạt động thương mại. Việc từng bước nối lại công việc cho thấy nữ diễn viên vẫn muốn tiếp tục gắn bó với ngành giải trí, dù con đường trở lại không giống giai đoạn đỉnh cao trước đây.

Sau nhiều năm vắng bóng tại thị trường trong nước, Phạm Băng Băng đang từng bước tìm kiếm cơ hội mới trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: HK01.

Ở tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng không còn đứng trước những lựa chọn nghề nghiệp như thời mới nổi tiếng. Sau nhiều năm biến động, việc cô quyết định tiếp tục diễn xuất thay vì giải nghệ cho thấy mong muốn tìm kiếm một hướng đi mới. Còn khả năng trở lại vị thế từng có hay không vẫn phụ thuộc vào những dự án và vai diễn tiếp theo.