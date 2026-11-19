Học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT Sigma biểu diễn ca khúc " Ngày đầu tiên đi học" dịp 20-11.

Có lẽ không ít người từng bồi hồi khi nghe lại những giai điệu quen thuộc của bài hát “Ngày đầu tiên đi học”. Chỉ một câu hát cất lên, bao hình ảnh tưởng đã ngủ yên trong ký ức bỗng ùa về: con đường đến trường năm nào, chiếc cặp sách còn mới, ánh mắt ngơ ngác trước lớp học xa lạ và bàn tay nhỏ bé níu chặt tay mẹ chẳng muốn rời.

Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện không có ca từ cầu kỳ, cũng chẳng cần câu chuyện nhiều kịch tính. Tất cả được chắt lọc từ những cảm xúc rất đỗi tự nhiên của trẻ thơ trong ngày đầu đến lớp: nỗi sợ hãi, sự bỡ ngỡ được xoa dịu bằng tình yêu thương của mẹ và sự ân cần của cô giáo.

Ít ai biết, ca khúc ra đời năm 1991, khi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đang thực hiện chương trình băng hình thiếu nhi “Cả nhà thương nhau”. Tình cờ đọc được bài thơ của tác giả Viên Phương đăng trên báo Khăn Quàng Đỏ, ông lập tức có cảm hứng phổ nhạc.

Chia sẻ về cơ duyên này, nhạc sĩ từng cho biết ông sáng tác rất nhanh sau khi đọc bài thơ. Ban đầu, ông chỉ thử sức với đề tài thiếu nhi, nhưng không ngờ tác phẩm lại được đón nhận rộng rãi đến vậy.

Điều đặc biệt là chính người sáng tác cũng mang nhiều rung động khi nhìn lại tác phẩm của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện từng chia sẻ, khi viết đến đoạn người học trò đã lớn nhưng vẫn nhớ về ngày đầu tiên đi học, ông xúc động đến mức muốn ứa nước mắt.

Bởi đó không chỉ là câu chuyện của một em bé, mà còn là tiếng lòng của biết bao người khi ngoảnh lại tuổi thơ. Có lẽ, sự đồng cảm ấy đã làm nên sức sống lâu bền của ca khúc. Bởi ai cũng từng là một đứa trẻ, từng có ngày đầu tiên bước qua cánh cổng trường, từng được thầy cô nắm tay, động viên và chở che.

Hơn 30 năm qua, bài hát “Ngày đầu tiên đi học” được nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó có những giọng hát thiếu nhi từng gắn bó với tuổi thơ của đông đảo khán giả. Từ Mộng Thi đến Ngọc Linh, mỗi người góp một sắc thái riêng, nhưng đều giữ được nét hồn nhiên, trong trẻo và xúc cảm đặc biệt của ca khúc.

Những giai điệu ấy không chỉ vang lên trên sân khấu, trong các chương trình thiếu nhi mà còn trở thành một phần quen thuộc của đời sống học đường.

Nếu với nhạc sĩ, “Ngày đầu tiên đi học” là tác phẩm được viết nên từ cảm xúc bất chợt, thì với nhiều người nghe, ca khúc lại là chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức.

Bà Lê Thị Loan, cựu giáo viên Trường THCS Yên Lãng, bồi hồi: Những năm 1980, trường lớp còn đơn sơ, đường đến trường có khi rất xa. Tôi vẫn nhớ những buổi học đầu năm, phụ huynh đưa con đến lớp, các bạn nhỏ vừa đi vừa khóc, chỉ muốn mẹ ở lại bên cạnh. Bây giờ đã nhiều chục năm trôi qua, mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại nhớ hình ảnh năm xưa. Có những người đã lâu không còn gặp, nhưng hình ảnh và tình cảm của họ vẫn ở mãi trong ký ức.

Tháng 11 về, những bó hoa tươi thắm, lời chúc và các tiết mục văn nghệ được gửi đến thầy cô như một cách bày tỏ lòng biết ơn. Trong không khí ấy, bài hát “Ngày đầu tiên đi học” vang lên mang một ý nghĩa thật riêng. Đó cũng là khởi đầu của hành trình mà ở đó, mỗi người thầy, người cô đều góp phần vun đắp tri thức, bồi dưỡng tâm hồn và chắp cánh cho những ước mơ.