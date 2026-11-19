Từng là biểu tượng của điện ảnh võ thuật Trung Quốc, Lý Liên Kiệt nay phải chứng kiến sự thay đổi lớn của dòng phim từng đưa tên tuổi mình vươn ra thế giới. Ở tuổi 63, nam diễn viên không còn thường xuyên xuất hiện trong những cảnh hành động cường độ cao. Điều khiến người hâm mộ quan tâm không chỉ là sức khỏe của ông mà còn là tương lai của phim kung fu khi lớp ngôi sao gạo cội dần rời xa màn ảnh.

Sinh năm 1963, Lý Liên Kiệt được đào tạo võ thuật từ nhỏ và từng nhiều lần giành chức vô địch võ thuật toàn quốc Trung Quốc. Năm 1982, ông gây tiếng vang với Thiếu Lâm Tự, tác phẩm đưa một vận động viên võ thuật trở thành hiện tượng điện ảnh. Thành công này mở đường cho loạt vai diễn nổi tiếng trong Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Thái Cực Trương Tam Phong và nhiều bộ phim hành động quốc tế.

Lý Liên Kiệt từng là biểu tượng của điện ảnh võ thuật Trung Quốc, ghi dấu ấn qua Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng và nhiều tác phẩm kinh điển. Ảnh: Weibo.

Điểm đặc biệt của Lý Liên Kiệt nằm ở nền tảng võ thuật bài bản. Những màn giao đấu của ông gây ấn tượng nhờ tốc độ, sự chính xác và khả năng kiểm soát hình thể. Khi hóa thân thành Hoàng Phi Hồng, nam diễn viên không chỉ thể hiện những đòn thế đẹp mắt mà còn xây dựng hình tượng võ sư điềm tĩnh, có khí chất.

Cùng thời kỳ, Thành Long cũng chinh phục khán giả bằng phong cách hoàn toàn khác. Nếu Lý Liên Kiệt nổi bật với những động tác võ thuật dứt khoát, Thành Long tạo dấu ấn bằng các pha mạo hiểm, võ thuật kết hợp hài hước và khả năng tận dụng đạo cụ. Hai hướng đi khác nhau góp phần đưa điện ảnh hành động Hoa ngữ đạt sức ảnh hưởng quốc tế.

Tuy nhiên, con đường từng tạo nên hai huyền thoại đang trở nên khó lặp lại. Trong cuộc trò chuyện với chương trình Lỗ Kiện Phỏng Đàm, Thành Long từng thừa nhận nhiều nhà đầu tư ngày nay ưu tiên diễn viên có lượng người hâm mộ lớn. Khả năng võ thuật không còn là điều kiện quan trọng nhất để được lựa chọn đóng chính trong một bộ phim hành động.

Lý Liên Kiệt và Thành Long tạo nên hai phong cách hành động khác biệt, góp phần đưa phim võ thuật Hoa ngữ vươn tầm quốc tế. Ảnh: Weibo.

Sự phát triển của kỹ xảo điện ảnh cũng làm thay đổi cách sản xuất. Nếu trước đây, diễn viên phải trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt để thực hiện những màn đánh đấm phức tạp, hiện nay nhiều phân đoạn có thể được hỗ trợ bằng diễn viên đóng thế, kỹ xảo và dựng phim. Điều này giúp quá trình ghi hình linh hoạt hơn nhưng đồng thời làm giảm lợi thế của những người có nền tảng võ thuật thực sự.

Một khó khăn khác là việc tìm kiếm diễn viên trẻ hội tụ cả kỹ năng chiến đấu, ngoại hình phù hợp và năng lực diễn xuất. Những tên tuổi như Ngô Kinh, Chân Tử Đan hay Trương Tấn vẫn được nhắc đến khi bàn về phim hành động Hoa ngữ, nhưng họ cũng đã bước vào độ tuổi trung niên. Thế hệ diễn viên trẻ có thể tạo sức hút tương đương Thành Long và Lý Liên Kiệt vẫn chưa thực sự hình thành.

Việc tìm kiếm diễn viên trẻ hội tụ cả kỹ năng chiến đấu, ngoại hình phù hợp và năng lực diễn xuất. Ảnh: Weibo.

Đằng sau những màn võ thuật đẹp mắt còn là cái giá về thể chất. Lý Liên Kiệt từng trải qua nhiều chấn thương trong quá trình thi đấu và đóng phim. Những vấn đề sức khỏe khiến ông dần hạn chế các vai diễn đòi hỏi vận động mạnh. Bản thân Thành Long cũng nhiều lần gặp tai nạn trên phim trường sau hàng chục năm thực hiện các pha hành động nguy hiểm.

Thay vì tiếp tục chạy theo những cảnh quay mạo hiểm, Lý Liên Kiệt những năm gần đây dành thêm thời gian cho các hoạt động cộng đồng và quảng bá võ thuật. Tháng 10/2025, ông kết thúc 18 năm đảm nhiệm vai trò đại sứ hình ảnh của Liên đoàn Wushu quốc tế, trao lại vị trí cho Ngô Kinh và bày tỏ mong muốn giúp nhiều người yêu võ thuật có cơ hội theo đuổi đam mê.

Ngô Kinh, Chân Tử Đan và Trương Tấn là những gương mặt nổi bật của dòng phim võ thuật Hoa ngữ sau thế hệ Lý Liên Kiệt, Thành Long. Ảnh: Weibo.

Sau nhiều năm cống hiến cho điện ảnh, Lý Liên Kiệt dần hạn chế đóng phim hành động và dành thêm thời gian cho các hoạt động quảng bá võ thuật. Ảnh: Weibo.

Không chỉ các diễn viên, đội ngũ chỉ đạo võ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ hoàng kim của phim kung fu. Những tên tuổi như Viên Hòa Bình, Viên Tường Nhân từng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho các tác phẩm của Thành Long và Lý Liên Kiệt. Thành công của một ngôi sao hành động vì thế không chỉ dựa vào khả năng cá nhân mà còn cần cả hệ thống đào tạo và sản xuất chuyên nghiệp.

Thực tế, phim hành động Hoa ngữ chưa biến mất. Tuy nhiên, việc tạo ra một ngôi sao võ thuật có sức ảnh hưởng toàn cầu như Lý Liên Kiệt đòi hỏi nhiều hơn một diễn viên biết đánh võ. Đó còn là kịch bản, cơ hội thử sức, chiến lược đầu tư và thị trường đủ lớn để nuôi dưỡng tài năng.

Sự thay đổi của ngành điện ảnh khiến việc tìm kiếm một ngôi sao võ thuật có sức ảnh hưởng như Lý Liên Kiệt trở thành thách thức lớn. Ảnh: Weibo.

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt không thể một mình thay đổi hướng đi của điện ảnh hành động. Nhưng từ hành trình của ông, có thể thấy thách thức lớn nhất không phải là tìm người biết võ, mà là tạo điều kiện để những tài năng ấy trở thành ngôi sao thực thụ trên màn ảnh.