Techfest 2026 - Phú Thọ thể hiện khát vọng số bước vào kỷ nguyên mới.

Techfest Phu Tho năm 2026 - Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo số hướng mạnh kết nối nguồn lực, thúc đẩy các dự án khởi nghiệp.

Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ tại Techfest PhuTho 2026.

Một không gian rộng lớn trưng bày nhiều “siêu phẩm” công nghệ bắt mắt. Một “Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ 2026” lôi cuốn từng phút bên bàn tròn. Một “Founder Story” - câu chuyện khởi nghiệp hấp dẫn. Một “Startup Pitch Café” - tọa đàm chuyên gia công nghệ đầy kinh nghiệm. Và sự tham gia của nhiều trường đại học, cao đẳng, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư, doanh nhân cùng các nhóm dự án khởi nghiệp trẻ - thể hiện sự cuốn hút đặc biệt của Ngày hội.

Nhiều bạn trẻ tham dự Ngày hội Techfest Phu Tho 2026.

Gần 100 gian hàng và 7 phân khu rực rỡ ánh sáng mang sắc thái riêng “siêu công nghệ”: Không gian khởi nghiệp sáng tạo; Công nghệ cao, công nghệ chiến lược; Công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; Chuyển đổi số; Giáo dục STEM và kết nối ba Nhà; Nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP và giao lưu các tỉnh, thành phố.

Bước đột phá từ sự kiện ngập tràn sản phẩm công nghệ cao, Techfest Phu Tho 2026 có sự đồng hành từ cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp Đất Tổ lan tỏa nóng rực tinh thần đổi mới sáng tạo giữa ngày giá rét.

Hiện diện của lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thể hiện quan tâm đặc biệt với tầm nhìn mang kế hoạch dài hơi trên con đường số.

Ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Techfest Phu Tho 2026.

Ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Techfest Phu Tho 2026 nhấn mạnh: Ngày hội không chỉ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn trở thành cầu nối hình thành những ý tưởng, dự án thiết thực, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Phú Thọ.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày.

Với khoảng 1.000 người tham dự tại các điểm cầu trực tuyến cấp xã, Phú Thọ còn mang tham vọng lớn hơn từ một cuộc triển lãm. Còn người trẻ đến Ngày hội, được truyền cảm hứng số trực tiếp, và còn được trải nghiệm thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số. Một cơ hội hiếm có khi tương tác công nghệ đa dạng, hấp dẫn.

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11, mở cửa từ 8h - 22h hằng ngày, phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là các bạn trẻ.