Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ, với sự phối hợp triển khai của các đối tác Nhật Bản và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo tổng kết.

Ứng dụng công nghệ Pipe Mixing, biến bùn nạo vét thành vật liệu xây dựng

Hiện nay, hoạt động nạo vét sông ngòi, kênh rạch và cảng biển tại Việt Nam phát sinh lượng lớn bùn, đất cần được xử lý phù hợp. Trong khi đó, nhu cầu về vật liệu đất phục vụ các công trình gia cố đê điều, san lấp và xây dựng đường giao thông ngày càng tăng.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tìm kiếm những giải pháp công nghệ có khả năng xử lý, tái sử dụng hiệu quả nguồn bùn nạo vét, vừa giảm áp lực về môi trường, vừa bổ sung nguồn vật liệu phục vụ xây dựng.

Dự án PRES được triển khai nhằm nghiên cứu, xác minh khả năng ứng dụng công nghệ tái chế bùn nạo vét của Nhật Bản tại Việt Nam.

Thông qua việc sử dụng vật liệu cải tạo đất kết hợp công nghệ trộn ống (Pipe Mixing), bùn nạo vét vốn thường phải xử lý, thải bỏ có thể được cải thiện các đặc tính cơ học, nâng cao cường độ và độ ổn định, từ đó tạo thành nguồn vật liệu có khả năng tái sử dụng trong các công trình xây dựng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa và tính cấp thiết của dự án PRES trong bối cảnh nhu cầu xử lý bùn nạo vét và tìm kiếm nguồn vật liệu phục vụ xây dựng tại Việt Nam ngày càng được quan tâm.

GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, trong thời gian qua, cùng với sự phối hợp của các chuyên gia và đối tác Nhật Bản, dự án đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, giới thiệu và thử nghiệm công nghệ.

Đáng chú ý, chương trình giới thiệu công nghệ được tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vào tháng 6 vừa qua đã thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia và các đơn vị liên quan, góp phần giới thiệu những giải pháp kỹ thuật mới, đồng thời mở rộng cơ hội trao đổi, hợp tác giữa các bên.

Đánh giá về kết quả đạt được, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang cho rằng dự án đã góp phần làm rõ hiện trạng xử lý bùn nạo vét tại Việt Nam, giới thiệu các giải pháp công nghệ phù hợp và từng bước xây dựng cơ sở kỹ thuật, hướng dẫn công nghệ, thi công phục vụ quá trình triển khai thực tế.

Đây là những kết quả có ý nghĩa thiết thực, tạo thêm cơ sở tham khảo cho các cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn và địa phương trong việc lựa chọn giải pháp xử lý, tái sử dụng bùn nạo vét.

Bên cạnh kết quả nghiên cứu, Phó hiệu trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng trong giai đoạn tiếp theo là thúc đẩy thương mại hóa và đưa công nghệ vào ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu cụ thể của các địa phương.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia, đối tác và doanh nghiệp để nghiên cứu, hoàn thiện và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, góp phần phát huy hiệu quả của dự án.

Phát biểu tại hội thảo, ông Miyajima Takahiro, đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam nhấn mạnh, công nghệ được nghiên cứu không chỉ góp phần giải quyết vấn đề xử lý bùn nạo vét mà còn mở ra khả năng tận dụng nguồn vật liệu này phục vụ xây dựng, mang lại những lợi ích thiết thực về kinh tế và môi trường.

Ông Miyajima Takahiro, đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam bày tỏ cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân hai nước đã tích cực phối hợp, đóng góp cho quá trình triển khai dự án.

Đại diện JICA cũng đặc biệt ghi nhận sự hỗ trợ của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, từ việc huy động đội ngũ giảng viên, chuyên gia có chuyên môn cao đến cung cấp địa điểm, thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành, không gian làm việc và hỗ trợ các thủ tục liên quan.

Ông Miyajima Takahiro khẳng định, sự đồng hành của nhà trường là yếu tố quan trọng góp phần vào quá trình triển khai dự án, đồng thời bày tỏ kỳ vọng công nghệ sẽ tiếp tục được hoàn thiện, phổ biến và nhân rộng tại Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Tsuchiya Atsuo, Giám đốc điều hành cấp cao Công ty TNHH Taiyo Kisokogyo, Giám đốc kỹ thuật dự án PRES đã trình bày tổng kết quá trình triển khai, giới thiệu công nghệ, các hoạt động thử nghiệm và những kết quả đạt được.

Nội dung báo cáo tập trung làm rõ hiện trạng sử dụng, xử lý bùn nạo vét tại Việt Nam, giải pháp công nghệ của Nhật Bản cũng như các định hướng kỹ thuật phục vụ triển khai trong điều kiện thực tế.

Hoàn thiện cơ sở kỹ thuật, thúc đẩy thương mại hóa và chuyển giao công nghệ

Trong suốt quá trình triển khai dự án PRES, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia Nhật Bản thực hiện đồng bộ các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và thử nghiệm xác minh công nghệ.

Các kết quả trọng tâm tập trung vào bốn nội dung: Khảo sát hiện trạng và đánh giá đặc tính bùn nạo vét tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu, lấy mẫu thực địa và phân tích các đặc tính cơ lý, hóa học cũng như các chỉ tiêu môi trường của bùn nạo vét tại một số tuyến sông, kênh. Qua đó, xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng xử lý và tái sử dụng nguồn vật liệu này.

Nghiên cứu thực nghiệm và xác minh khả năng ứng dụng công nghệ trộn ống (Pipe Mixing) của Nhật Bản: Thông qua hệ thống thí nghiệm trong phòng và thử nghiệm xác minh tại hiện trường, tiêu biểu là đợt thử nghiệm thực tế kết hợp hội thảo khoa học tại Phân hiệu Hà Nam của nhà trường, dự án đã đánh giá hiệu quả xử lý, gia cường và cải thiện các tính chất cơ học của bùn nạo vét. Kết quả cho thấy công nghệ trộn ống có khả năng chuyển hóa bùn nạo vét thành vật liệu san lấp, vật liệu đắp có chất lượng, góp phần tận dụng nguồn vật liệu tại chỗ, giảm khối lượng bùn phải vận chuyển và xử lý thải bỏ.

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật, kinh tế và môi trường, hướng tới phát triển bền vững: Các nghiên cứu bước đầu làm rõ tính khả thi của công nghệ trong điều kiện thi công thực tế tại Việt Nam, đồng thời cho thấy tiềm năng tiết kiệm tài nguyên vật liệu tự nhiên, giảm lượng chất thải và phát thải từ hoạt động vận chuyển, xử lý bùn nạo vét. Đây cũng là giải pháp góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Xây dựng cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ: Các kết quả nghiên cứu và dữ liệu thực nghiệm được tổng hợp, hệ thống hóa, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn kỹ thuật liên quan. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thiện công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng ứng dụng tại Việt Nam.

Phần thảo luận, hỏi đáp diễn ra với nhiều trao đổi giữa các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại biểu tham dự, tập trung vào hiệu quả công nghệ, điều kiện áp dụng, khả năng thương mại hóa và các giải pháp thúc đẩy chuyển giao trong thời gian tới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội thảo tổng kết dự án PRES là dấu mốc quan trọng trong hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, JICA và các đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xây dựng.

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giải quyết bài toán xử lý bùn nạo vét tại Việt Nam mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý, tái sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Thông qua dự án, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chủ động kết nối tri thức quốc tế với nhu cầu thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng và đất nước.