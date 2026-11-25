Theo loạt thư nội bộ Reuters tiếp cận ngày 24/11, Microsoft đã ban bố tình trạng “Báo động đỏ” (Code Red) nhằm cải tổ cách thức ngăn ngừa và ứng phó sự cố lớn, sau khi đợt gián đoạn kéo dài 24 giờ phơi bày nhiều bất cập trong hệ thống kỹ thuật của hãng.

Sự cố ngày 12 - 13/11 từng ảnh hưởng tới nhiều cơ quan chính phủ từ Australia, Nhật Bản đến Mỹ, làm chậm hoạt động của hàng loạt công ty giao dịch và gián đoạn liên lạc ngành hàng không, dấy lên lo ngại về mức độ tổn thương của hạ tầng số trọng yếu.

Microsoft xác nhận nguyên nhân bắt nguồn từ một lỗi mở rộng quy mô trên Windows xuất hiện từ tháng 7 nhưng chưa được phát hiện, không liên quan đến tấn công mạng hay tác tử AI. CEO Satya Nadella sau đó đã công khai xin lỗi khách hàng.

Lệnh “Báo động đỏ” là mức cảnh báo khẩn cấp cao nhất của Microsoft nhằm khắc phục lỗ hổng vận hành sau khi Exchange Online, Outlook, Teams, trợ lý Copilot cùng nhiều sản phẩm Microsoft 365 đồng loạt ngừng trệ. Trong thư gửi nhân viên cuối tuần trước, Chủ tịch mảng M365 Core - ông Jason Henderson - nhận định đây là sự cố tác động tới khách hàng lớn nhất lịch sử Exchange Online, khi chưa từng có lượng người dùng mất email nhiều và lâu đến vậy. Ông khẳng định khắc phục vấn đề này là ưu tiên cao nhất của toàn đội ngũ.

Microsoft đang chấn chỉnh lại cách đội ngũ nhân sự phản ứng với các sự cố trong tương lai.

Trong bản ghi nhớ riêng hôm 23/11, bà Amanda Silver, Phó chủ tịch phụ trách M365 Core và Work IQ, mô tả đội ngũ kỹ sư đã phải xoay xở giữa “sương mù”. Dù huy động nhân sự hàng đầu, nhóm ứng cứu vẫn phải trao đổi hơn 11.000 tin nhắn trên 11 nhóm chat Teams và chật vật nắm bắt bức tranh tổng thể do dữ liệu chẩn đoán nằm phân tán trên nhiều hệ thống nội bộ rời rạc.

Cũng theo thư của bà Silver, Phó chủ tịch điều hành Charles Lamanna đánh giá thành phần gặp lỗi vừa trải qua mức gián đoạn tương đương “khoảng 10 năm sự cố cộng dồn”. Người phát ngôn Microsoft khẳng định công việc không dừng lại khi dịch vụ khôi phục mà toàn đội ngũ vẫn làm việc liên tục để rút kinh nghiệm.

Trong kế hoạch “Báo động đỏ”, bà Silver vạch ra năm hướng triển khai gồm giảm tải hệ thống, phân luồng lưu lượng theo vùng địa lý và tăng tốc độ phục hồi. Microsoft đặt mục tiêu xử lý sự cố toàn cầu trong một giờ ở tương lai, đồng thời dùng tác tử AI hỗ trợ kỹ sư chẩn đoán dữ liệu hệ thống nhanh hơn. Ông Henderson cũng sẽ họp hàng ngày với ban lãnh đạo hạ tầng Substrate và rà soát tiến độ hàng tuần.

Ngoài khâu ứng cứu, ông Henderson thừa nhận những nỗ lực nhiều năm qua chưa đủ bảo vệ hệ thống. Trong một thư nội bộ khác hồi đầu tháng, ông chỉ ra tốc độ tung bản vá khẩn cấp cho M365 Core còn quá chậm, đơn cử một bản sửa lỗi gần đây mất 5 - 6 ngày mới phủ sóng toàn cầu. Với những vấn đề bảo mật cấp bách nhất, Microsoft yêu cầu rút ngắn thời gian từ lúc phát hiện đến khi triển khai bản vá an toàn trên toàn thế giới xuống còn một giờ - mục tiêu mà ông thẳng thắn thừa nhận hãng chưa đạt được.