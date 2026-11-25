Chiều 25/11, UBND tỉnh Phú Thọ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026). Ngày hội là dịp để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác và gặp gỡ nhà đầu tư.

Với chủ đề “Hào khí Đất Tổ, Khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”, ngày hội có 10 hoạt động trọng tâm, gần 100 gian hàng và 7 không gian chuyên đề. Đặc biệt, dịp này tỉnh Phú Thọ chính thức giới thiệu ứng dụng Công dân số tỉnh Phú Thọ (iPhuTho).

Phú Thọ ra mắt ứng dụng iPhuTho - ứng dụng Công dân số tỉnh Phú Thọ.

Hợp tác với viện, trường để từng bước làm chủ công nghệ

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho biết Phú Thọ xác định bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn là những lĩnh vực chiến lược mà tỉnh muốn tiếp nhận, từng bước làm chủ công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu tại lễ khai mạc.

Để thực hiện định hướng này, tỉnh sẽ mở rộng hợp tác với các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ và đối tác quốc tế. Phú Thọ cũng sẽ nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới.

Theo ông Tấn, giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tỉnh hiện đứng thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Phú Thọ đã công bố 6 bài toán lớn, tiếp nhận 51 đề xuất giải pháp. Các lĩnh vực tỉnh đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ gồm nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển khu công nghiệp sinh thái, thông minh.

Ông Tấn cũng nêu cách phân vai để đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. Nhà nước định hướng và đặt hàng, các trường đại học và viện nghiên cứu phát triển công nghệ, doanh nghiệp tổ chức ứng dụng và thương mại hóa. Tỉnh muốn hình thành các vườn ươm, giúp sinh viên và doanh nhân trẻ có ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận chuyên gia, nhà đầu tư và khách hàng.

Nhà nước có thể là khách hàng đầu tiên

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh gợi ý Phú Thọ cần tìm đầu ra cho các giải pháp công nghệ ngay trong mạng lưới khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Doanh nghiệp sản xuất, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là những đối tác mà các nhóm khởi nghiệp có thể tiếp cận để giải quyết nhu cầu tự động hóa, tiết kiệm năng lượng hay quản trị sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại chương trình.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, một điểm nghẽn hiện nay là đưa sản phẩm mẫu vào sản xuất quy mô công nghiệp và được thị trường chấp nhận.

Chính vì vậy, Thứ trưởng đề nghị doanh nghiệp tham gia từ khi xác định nhu cầu, cùng viện, trường thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ. Với những bài toán của địa phương, tỉnh có thể đặt hàng doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia giải quyết. Khi sản phẩm đáp ứng yêu cầu, Nhà nước có thể trở thành khách hàng đầu tiên.

Ông Minh cho rằng hiệu quả hỗ trợ khởi nghiệp cần được nhìn từ ba kết quả: bao nhiêu công nghệ được thương mại hóa, bao nhiêu doanh nghiệp phát triển thành công nhờ đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp đó đóng góp thế nào vào tăng trưởng kinh tế.