Hình ảnh minh hoạ công nghệ của Pai Defence. Ảnh: Ukraine Business News

Theo The Kyiv Independent, khoản đầu tư được công bố ngày 24/11, trong vòng gọi vốn tiền hạt giống (pre-seed) do quỹ đầu tư mạo hiểm Gardar của Na Uy dẫn đầu. Pai Defence cho biết hệ thống phát hiện UAV của công ty đã được thử nghiệm trong chiến đấu và sẵn sàng sản xuất hàng loạt.

Startup dự kiến sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng mạng lưới cảm biến, đồng thời phát triển các thuật toán AI phân tích dữ liệu đường bay nhằm dự đoán hoạt động của UAV đối phương.

“Chúng tôi đã theo dõi hơn 100.000 chuyến bay UAV và chuyển dữ liệu thu thập được thành thông tin về cách thức hoạt động của UAV đối phương. Đây mới chỉ là khởi đầu”, Tonia Zakorchemna, đồng sáng lập kiêm CEO Pai Defence, cho biết.

Sự phát triển nhanh chóng của các UAV cỡ nhỏ đang làm thay đổi chiến trường Ukraine, khiến nhiều khu vực tiền tuyến trở thành vùng nguy hiểm, hạn chế khả năng di chuyển của binh sĩ, tiếp tế hậu cần và sơ tán thương binh.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng nước này đã vô hiệu hóa hơn 43.000 UAV chiến thuật của Nga chỉ trong tháng 10.

Trong bối cảnh đó, việc phát hiện UAV sớm được xem là yếu tố quan trọng giúp quân đội giảm thiểu thương vong. Tuy nhiên, các hệ thống cảnh báo thông thường có thể chỉ phát tín hiệu khi UAV đã ở rất gần mục tiêu.

“Với loại vũ khí nguy hiểm nhất trên tiền tuyến, tiếng bíp của thiết bị phát hiện khi UAV gần như đã bay ngay trên đầu binh sĩ là quá muộn”, bà Zakorchemna nhận định.

Pai Defence hướng đến giải quyết hạn chế này bằng cách dự đoán hoạt động của UAV trước khi chúng tiếp cận khu vực tác chiến. Hệ thống có thể bổ sung cho các công cụ kỹ thuật số mà Ukraine đang sử dụng để giám sát chiến trường, giúp quân đội có thêm thời gian chuẩn bị phương án ứng phó.

Khoản đầu tư vào Pai Defence diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ quốc phòng Ukraine ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế.

Theo KPMG, số thương vụ đầu tư và mua bán, sáp nhập (M&A) trong ngành công nghệ quốc phòng Ukraine có giá trị từ 5 triệu USD trở lên đã tăng 150% trong 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, từ hai lên năm thương vụ.

Các quỹ đầu tư châu Âu, trong đó có Gardar của Na Uy, xem công nghệ phát triển tại Ukraine là cơ hội tăng cường năng lực phòng thủ của chính khu vực này.

Lợi thế của các doanh nghiệp Ukraine nằm ở kinh nghiệm thực chiến, dữ liệu thu thập trực tiếp từ chiến trường và phản hồi liên tục của binh sĩ. Những yếu tố này giúp nhà phát triển nhanh chóng cải tiến sản phẩm, thử nghiệm công nghệ trong điều kiện thực tế và điều chỉnh hệ thống trước các mối đe dọa từ Nga.

Trong khi nhiều công nghệ quốc phòng phải trải qua quá trình thử nghiệm kéo dài trong môi trường mô phỏng, các doanh nghiệp Ukraine có khả năng kiểm chứng sản phẩm ngay trên chiến trường. Đây cũng là yếu tố khiến công nghệ quốc phòng nước này trở thành lĩnh vực được các nhà đầu tư châu Âu chú ý.

Với Pai Defence, dữ liệu từ hơn 100.000 chuyến bay UAV có thể trở thành nền tảng để xây dựng hệ thống dự đoán ngày càng chính xác. Công ty kỳ vọng công nghệ này sẽ giúp binh sĩ không chỉ phát hiện UAV khi chúng xuất hiện, mà còn chủ động nhận biết và chuẩn bị trước những nguy cơ trên chiến trường.