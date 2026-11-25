Đạo luật sẽ có hiệu lực sau một năm, thay thế nhiều bộ quy tắc ứng xử trực tuyến riêng lẻ bằng một khuôn khổ pháp lý thống nhất. Chính phủ Úc cho biết mục tiêu là buộc các nền tảng đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu, thay vì chỉ phản ứng sau khi nội dung độc hại xuất hiện.

Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch tăng cường kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn, phần lớn có trụ sở tại Mỹ. Úc cho rằng những doanh nghiệp này cần chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với các sản phẩm và dịch vụ đang được sử dụng rộng rãi tại Úc.

Úc thông qua luật mới, buộc các nền tảng mạng gỡ nội dung độc hại, nếu không sẽ bị phạt nặng. Ảnh: Unsplash

Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells gọi luật mới là một cải cách mang tính bước ngoặt về an toàn kỹ thuật số, có ý nghĩa tương tự các quy định bắt buộc thắt dây an toàn, bao bì thuốc lá đơn giản và cải cách luật về súng.

Bà nhấn mạnh các tập đoàn công nghệ không thể tiếp tục né tránh trách nhiệm bảo vệ người dùng trên nền tảng của mình và sẽ phải chịu hậu quả nếu không thực hiện nghĩa vụ này.

Theo quy định mới, mức phạt tối đa được tính theo 5% doanh thu toàn cầu hoặc 109 triệu AUD, tùy mức nào cao hơn. Với những tập đoàn có doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ USD, khoản tiền phạt tiềm tàng có thể lên tới hàng chục tỷ USD.

Các công ty như Meta và Google nhìn chung ủng hộ mục tiêu bảo vệ trẻ em và hạn chế nội dung độc hại của Chính phủ Úc. Dù vậy, phần lớn doanh nghiệp trong ngành phản đối dự luật, cho rằng những quy định mới trao cho cơ quan quản lý quá nhiều quyền quyết định nội dung nào bị coi là có hại.

Đạo luật đưa ra một số nhóm nội dung bị cấm, trong đó có nội dung khuyến khích thái độ thù địch đối với phụ nữ hoặc bình đẳng giới, tôn vinh hành vi phạm tội, cổ súy các trò mạo hiểm hoặc hành vi có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng.

Trái với những lo ngại từ ngành công nghệ, Viện Úc, tổ chức nghiên cứu từng vận động thông qua đạo luật, đánh giá đây là bước tiến có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.

Tổ chức này cho rằng nguy cơ phải chịu những khoản phạt rất lớn sẽ tạo động lực để các mạng xã hội tự điều chỉnh hoạt động, thay vì chỉ thực hiện những biện pháp đối phó khi bị cơ quan chức năng yêu cầu.