Pin luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm khi nói đến xe điện, với những câu hỏi như: Liệu pin có cần phải thay thế không? Liệu xe điện có dễ cháy không? Và lưới điện địa phương sẽ ra sao khi nhiều người cùng cắm sạc? Tuy nhiên, một khảo sát gần đây cho thấy quan điểm của những người sở hữu xe điện lại rất khác biệt.

Theo khảo sát Người lái xe điện toàn cầu năm 2026 do tổ chức phi lợi nhuận Global EV Alliance thực hiện, 74% người tham gia cho rằng những quan niệm sai lầm là rào cản lớn nhất đối với việc sử dụng xe điện tại quốc gia của họ. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với những lo ngại về giá mua nhà (49%) và phí ra vào các tòa nhà chung cư (47%). Khảo sát đã thu thập ý kiến từ 29.547 người lái xe điện trên 34 quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10.

Kết quả khảo sát không chứng minh rằng thông tin sai lệch quan trọng hơn khả năng chi trả đối với những người đang tìm mua xe điện lần đầu. Thay vào đó, nó phản ánh cách mà người sở hữu xe điện nhận thức về khoảng cách giữa việc sử dụng xe điện trong thực tế và những gì họ nghe nói.

Trong số những quan niệm sai lầm phổ biến, tuổi thọ pin được 72% người tham gia nêu ra. Đây là chủ đề thường được đề cập trong các cuộc trò chuyện với những người còn hoài nghi về việc chuyển sang xe điện.

Tiếp theo là những lo ngại về việc xe điện dễ bắt lửa hơn (58%) và khả năng lưới điện bị quá tải khi nhiều xe cùng sạc (45%). Tuy nhiên, 65% người tham gia không lo ngại về tuổi thọ pin của xe mình, cho thấy rằng khi đã trải nghiệm, họ cảm thấy pin không đáng sợ như trước.

Dữ liệu từ Ford cho thấy các mẫu xe Mustang Mach-E đời 2021 giữ lại trung bình 92% dung lượng pin sau 5,2 năm và 55.000 dặm (88.500 km). Hơn 2.000 chiếc Mach-E đã chạy hơn 100.000 dặm (161.000 km) vẫn còn 91% dung lượng pin ban đầu. Điều này cho thấy việc cần thay pin là hiếm gặp hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.

Về vấn đề cháy nổ, nghiên cứu cho thấy xe điện không dễ bắt lửa hơn xe chạy xăng. Mặc dù khi xảy ra, các vụ cháy pin xe điện rất khó dập tắt và có thể bùng phát trở lại, nhưng tỷ lệ cháy của xe điện vẫn thấp hơn so với xe động cơ đốt trong.

Về lo ngại lưới điện bị quá tải, công nghệ sạc thông minh có thể giúp giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ sạc khi nhu cầu điện thấp. Việc bổ sung xe điện sẽ cần kế hoạch và nâng cấp lưới điện, nhưng không phải tất cả xe đều cần sạc cùng một lúc.

Cuối cùng, 40% người tham gia khảo sát cho rằng quan điểm xe điện không tốt cho khí hậu là một sai lầm phổ biến. Việc so sánh lượng khí thải cần xem xét toàn bộ vòng đời của xe, bao gồm cả quá trình sản xuất và năng lượng sử dụng. Mặc dù sản xuất pin làm tăng lượng khí thải ban đầu, nhưng xe điện thường bù đắp điều đó bằng lượng khí thải thấp hơn trong quá trình vận hành.