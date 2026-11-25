Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ngày 25/11, TECHFEST Việt Nam 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Tp.Hà Nội đồng chủ trì tổ chức, với chủ đề "Hành động đột phá, kiến tạo giá trị".

Sự kiện kéo dài trong 3 ngày, từ 8h30 đến 22h hằng ngày, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm lân cận.

TECHFEST 2026 quy tụ hơn 400 gian hàng công nghệ tại Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là không gian triển lãm công nghệ mở với hơn 400 gian hàng, được bố trí thành 7 phân khu dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng và kéo dài đến Tràng Tiền.

Tại đây, doanh nghiệp khởi nghiệp, tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức trong nước, quốc tế sẽ giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm ứng dụng, theo dõi trình diễn sản phẩm và các hoạt động pitching gọi vốn.

Ngoài khu vực triển lãm, TECHFEST 2026 còn có các hoạt động trải nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao, đô thị xanh, robot, văn hóa và giáo dục. Ban tổ chức cũng bố trí khu chụp ảnh lấy ngay Photobooth theo phong cách Tech GenZ.

Theo lịch trình, ngày 11/12 sẽ diễn ra Diễn đàn chính sách quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo từ 8h đến 11h30.

Buổi tối cùng ngày có lễ khai mạc triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo và vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo, với sự tham gia của Top 10 doanh nghiệp khởi nghiệp.

Lễ khai mạc chính thức TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tối 12/12, từ 19h30 đến 21h, tại sân khấu ngoài trời khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình kết hợp nghệ thuật và công nghệ, tiếp nối bằng đêm đại nhạc hội công nghệ - nghệ thuật trên phố đi bộ.

Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức từ 16h đến 17h ngày 13/12.