Lần thứ 3 góp mặt tại triển lãm

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Sự kiện đánh dấu lần thứ 3 Nhà máy Z181 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) tham gia trưng bày sản phẩm.

Tại triển lãm, nhà máy sẽ giới thiệu trong không gian chung của hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng các sản phẩm: ống khuếch đại ánh sáng yếu; kính ngắm bắn nhanh cho súng bộ binh STV; kính ngắm bắn nhanh cho súng ngắn; thiết bị gây nhiễu phương tiện bay không người lái cầm tay; kính quan sát cầm tay ngày đêm ảnh nhiệt kết hợp đo xa laser, la bàn điện tử; kính ngắm kỹ thuật số CMOS; thiết bị hỗ trợ quy chính nhanh cho súng phóng lựu SPL-40 cùng một số vật tư, bán thành phẩm liên quan đến đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Dây chuyền tổng lắp kính nhìn đêm tại Nhà máy Z181.

Đại tá Đỗ Cao Kiên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z181 thông tin, những sản phẩm trên phần lớn là kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học - công nghệ. Một số sản phẩm đã được sản xuất loạt, một số đang sản xuất loạt "0" và lần đầu tiên được Nhà máy đưa đến trưng bày tại triển lãm. Chúng có tính năng tương đương với các dòng sản phẩm cùng loại của các nước.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa

Theo quy hoạch sản xuất quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chức năng, nhiệm vụ được giao, Nhà máy Z181 tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao trên 3 lĩnh vực: quang điện tử, điện tử và vật liệu điện. Sản phẩm chủ lực của nhà máy gồm ống khuếch đại ánh sáng yếu, kính ngắm bắn nhanh cho các loại súng bộ binh STV và súng ngắn, ngòi điện tử cận đích, thiết bị gây nhiễu, chế áp phương tiện bay không người lái, vật liệu gốm áp điện.

Đại tá Đỗ Cao Kiên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z181.

Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm chủ lực ở mỗi lĩnh vực có khác nhau, song trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, Nhà máy luôn chú trọng phát huy nội lực, sử dụng chuỗi cung ứng trong nước. Theo lãnh đạo Nhà máy, tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm hiện phổ biến từ 60% đến 90%, một số sản phẩm vượt mức 90%.

"Việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt được để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại. Để làm được điều đó, ngay trong từng khâu của quá trình tạo ra sản phẩm, gồm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, phải tính đến yếu tố nội địa hóa", Đại tá Đỗ Cao Kiên nhấn mạnh.

Đại tá Đỗ Cao Kiên kiểm tra, đánh giá công tác triển khai và thực hiện quy trình công nghệ sản xuất kính ngắm bắn nhanh KBN-M1.

Theo Đại tá Đỗ Cao Kiên, cùng với hình thành hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng vững mạnh, cần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ chiến lược. Hiện sản phẩm của Nhà máy Z181 được hình thành từ 3 nguồn: tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo; tiếp nhận tài liệu thiết kế công nghệ của các viện nghiên cứu trong nước; tiếp nhận chuyển giao công nghệ của đối tác nước ngoài.

Trong quá trình đầu tư, xây dựng nền tảng, phát triển năng lực công nghệ, Nhà máy luôn chủ động đề xuất, tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác quốc tế thông qua các cuộc triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại và chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Nhà máy Z181 đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Nga, Belarus, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel...

"Phương thức, hình thức hợp tác cũng có sự đổi mới, chuyển từ hợp tác chuyển giao công nghệ một chiều sang tham gia vào chuỗi cung ứng của đối tác chuyển giao hoặc hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển sản phẩm", Đại tá Đỗ Cao Kiên cho biết.

Đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao

Vị trí, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển của đất nước và quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương xác định trong các nghị quyết đại hội, nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ. Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, hằng năm Nhà máy Z181 tiếp nhận cán bộ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước do cấp trên điều động đến công tác. Lực lượng này góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của Nhà máy.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Nhà máy Z181, mỗi năm, đội ngũ kỹ thuật thực hiện hàng chục nhiệm vụ khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại cho Nhà máy những sản phẩm mới, tự chủ chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất, cải tiến máy móc, thiết bị để tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Với những máy móc đặc thù, đội ngũ kỹ sư đã làm chủ khai thác, vận hành và chủ động sửa chữa hỏng hóc trong quá trình sử dụng, góp phần duy trì tính ổn định của dây chuyền sản xuất.

Để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z181 quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng; nghiên cứu, áp dụng linh hoạt, sáng tạo chính sách của Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài, phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế của đơn vị.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xem sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z181 sản xuất.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết, nhà máy triển khai cơ chế phụ cấp thu hút, không ngừng nâng cao điều kiện và môi trường làm việc để cán bộ thể hiện năng lực, tạo điều kiện cho họ tham gia các đề tài, chương trình, dự án trọng điểm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Nhà máy cũng dành nguồn lực tối đa cho hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt chính sách khen thưởng, phong, thăng quân hàm, chế độ nhà ở công vụ, tuyển dụng đối với nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, nhà máy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ cho sự phát triển của đơn vị và nền công nghiệp quốc phòng.

"Đặc biệt, theo định hướng, trong năm nay, chúng tôi sẽ thành lập Giải thưởng Sao Mai cho các công trình khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo nhằm tôn vinh đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động của nhà máy", Đại tá Nguyễn Văn Thắng thông tin.

Với Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Nhà máy Z181 xác định mục tiêu triển khai hiệu quả xúc tiến thương mại, giao lưu, học hỏi, tìm kiếm đối tác, bạn hàng. Đến với triển lãm, nhà máy xác định triển lãm là cơ hội để thúc đẩy xúc tiến thương mại.

“Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm của nhà máy sẽ tạo được ấn tượng với các đối tác trong và ngoài nước về tính năng, công dụng, cũng như thiết kế mẫu mã. Đồng thời có thể kết nối, hợp tác với nhiều đối tác tham gia triển lãm để cùng phát triển sản phẩm chiến lược phục vụ quốc phòng, an ninh và xuất khẩu. Qua đó, tìm hiểu sâu hơn về tính năng chiến kỹ thuật của các sản phẩm quốc phòng và công nghệ quân sự mới tại triển lãm lần này", Đại tá Đỗ Cao Kiên chia sẻ.