Thiết bị UAV tại gian trưng bày của Công an tỉnh Phú Thọ với 8 cặp cánh quạt, tải trọng tối đa 100kg, có trang bị rada và hệ thống camera đa hướng.

Cận cảnh cụm cánh quạt trên thiết bị UAV tại gian trưng bày của Công an tỉnh Phú Thọ.

Một thiết bị UAV khác cũng đang được trưng bày tại gian hàng của tập đoàn HTI Groups.Thiết bị cũng được giới thiệu hỗ trợ đắc lực trong vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men...

Thiết bị UAV của tập đoàn công nghệ TPGroup với công nghệ AI hỗ trợ tích hợp dữ liệu đa ngành, phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng bản đồ số, 3D...

Và nhiều thiết bị UAV khác tại triển lãm.

Người dân tham quan tại triển lãm.

Bên cạnh đó còn có các gian hàng sản phẩm OCOP phục vụ việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Phú Thọ khai mạc triển lãm công nghệ quy mô gần 100 gian hàng

Sáng 25/11, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Phú Thọ tổ chức khai mạc Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Techfest PhuTho 2026 – Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh.

Triển lãm có gần 100 gian hàng trực tiếp, được chia thành 7 phân khu chuyên đề, giới thiệu các thành tựu, sản phẩm và giải pháp trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao, công nghiệp ô tô, chuyển đổi số, giáo dục STEM, nông nghiệp xanh và sản phẩm OCOP.

Bên cạnh trưng bày trực tiếp, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm triển lãm thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số. Sự kiện nhằm tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

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