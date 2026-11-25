Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 25/11, bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách công nghệ, công bố kế hoạch thành lập Quỹ đầu tư vốn chủ sở hữu công nghệ có chủ quyền (Sovereign Tech Equity Fund) với mục tiêu huy động 50 tỷ euro (khoảng 55 tỷ USD).

Bà Virkkunen cho biết nguồn vốn sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận tài chính để phát triển công nghệ lượng tử và nhiều lĩnh vực quan trọng khác, phục vụ mục tiêu tự chủ công nghệ và bảo đảm an ninh kinh tế của EU.

Bà gọi mức 50 tỷ euro là điểm khởi đầu cho quỹ, đồng thời nhấn mạnh EU cần có thêm nguồn lực để hỗ trợ các công nghệ chiến lược.

Kế hoạch này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ và các quốc gia ngoài khối. Cùng với việc thành lập quỹ, EU cũng đề xuất các quy định mới để thúc đẩy ngành công nghiệp lượng tử trong khu vực.

EU dự kiến huy động 50 tỷ euro để phát triển AI và điện toán lượng tử. Ảnh: Unsplash

Điện toán lượng tử là công nghệ sử dụng các nguyên lý của cơ học lượng tử để xử lý thông tin. Khác với máy tính truyền thống, công nghệ này có tiềm năng giải quyết một số bài toán phức tạp nhanh hơn đáng kể.

EU kỳ vọng công nghệ lượng tử sẽ tạo ra những đột phá trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển thuốc, chẩn đoán bệnh sớm đến sản xuất pin hiệu suất cao. Công nghệ này cũng có thể giúp tăng tốc quá trình phát triển AI.

Khối muốn giữ vị thế dẫn đầu thế giới về điện toán lượng tử vào năm 203. Dù có thế mạnh về nghiên cứu, châu Âu vẫn gặp khó khăn trong việc biến các thành tựu khoa học thành sản phẩm thương mại.

Theo bà Virkkunen, hệ sinh thái công nghiệp lượng tử của châu Âu còn dễ bị tổn thương do nguồn hỗ trợ bị phân tán giữa các quốc gia thành viên, trong khi khả năng tiếp cận vốn tư nhân thấp hơn Mỹ và Trung Quốc.

Các công ty khởi nghiệp lượng tử tại châu Âu hiện chỉ thu hút khoảng 5% tổng vốn đầu tư tư nhân toàn cầu, trong khi tỷ lệ này tại Mỹ lên tới 50%, theo số liệu bà Virkkunen công bố.

Các ứng dụng lượng tử trong tương lai không chỉ giới hạn ở kinh tế và y tế mà còn có ý nghĩa đối với quốc phòng, an ninh. Công nghệ này có thể giúp bảo vệ thông tin liên lạc quân sự, đồng thời hỗ trợ phát triển các thiết bị quốc phòng tiên tiến.

Tuy nhiên, điện toán lượng tử cũng đặt ra những thách thức an ninh mạng, đặc biệt là nguy cơ phá vỡ các hệ thống mã hóa và bảo vệ dữ liệu hiện nay.

Những lo ngại này ngày càng gia tăng khi AI được sử dụng trong các cuộc tấn công mạng. Tuần trước, Ủy ban châu Âu cho biết hệ thống của cơ quan này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng có sự hỗ trợ của AI hồi tháng 10.

Đề xuất thành lập quỹ và các quy định phát triển công nghệ lượng tử sẽ tiếp tục được thảo luận giữa các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu trước khi được thông qua.