Hệ thống xử lý bùn thải thành vật liệu xây dựng. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Ngày 25/11, tại Trường đại học Xây dựng Hà Nội, các bên tham gia dự án “Khảo sát xác minh mô hình kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững khu vực tư nhân nhằm triển khai hệ thống tái sử dụng bùn nạo vét sông tại Việt Nam” đã báo cáo kết quả thử nghiệm và trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ.

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Hà Nội Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Dự hội thảo có đại diện nhà trường, Văn phòng JICA Việt Nam, Công ty Taiyo Kisokogyo (Nhật Bản) và hai đơn vị tư vấn Oriental Consultants, Oriental Consultants Global.

Đại diện Công ty Taiyo Kisokogyo cho biết, doanh nghiệp phối hợp với Trường đại học Xây dựng Hà Nội thử nghiệm công nghệ tại khu đất dự kiến xây dựng cơ sở 2 của trường ở tỉnh Ninh Bình. Tại đây, bùn nạo vét được trộn với phụ gia bằng hệ thống trộn trong đường ống (Pipeline Mixing) để tạo thành vật liệu đất đắp. Nhóm thực hiện cũng đánh giá phương pháp thi công và quy trình quản lý chất lượng để xem xét khả năng áp dụng công nghệ trong điều kiện Việt Nam.

Ông Miyajima Takahiro, Cố vấn Xây dựng Dự án của JICA phát biểu. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Việc duy tu sông, kênh, rạch phát sinh một lượng lớn bùn nạo vét hằng năm. Khảo sát tại địa phương trong khuôn khổ dự án ghi nhận khó khăn trong việc tìm nơi xử lý và bố trí kinh phí xử lý đất thải xây dựng. Trong khi đó, tình trạng thiếu đất đắp và giá vật liệu xây dựng tăng đang ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình đê điều và hạ tầng. Tận dụng bùn nạo vét có thể giúp giảm lượng chất thải phải xử lý, đồng thời bổ sung nguồn đất đắp cho các công trình.

Ông Kato Yukimasa, Chủ tịch Công ty Taiyo Kisokogyo báo cáo kết quả của dự án. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Dự án được triển khai từ tháng 5/2025 theo đề xuất của Công ty Taiyo Kisokogyo (trụ sở tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản) trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hoạt động kinh doanh hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)” của JICA, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội mà các nước đang phát triển đang đối mặt.

Thành phẩm vật liệu có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng. (Ảnh: HOÀNG LINH)

Dự án phổ biến và trình diễn công nghệ tái sử dụng bùn đất đào vét sông ngòi làm vật liệu xây dựng nhằm hướng tới giải quyết tình trạng thiếu vật liệu xây dựng, thúc đẩy xây dựng đê điều, giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt và giảm tác động đến môi trường tại Việt Nam.

JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến góp phần giải quyết các vấn đề xã hội của Việt Nam thông qua chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp SDGs, đặc biệt trong các lĩnh vực phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và phát triển hạ tầng bền vững.