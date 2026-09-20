Hấp dẫn ngày hội lân Huế
HNN.VN - Ngày hội lân Huế 2026 chính thức khai mạc sáng 20/9 tại Nhà thi đấu 100 Phạm Văn Đồng. Sự kiện trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu thuộc khuôn khổ Festival Huế 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, UBND phường Phú Xuân phối hợp tổ chức.
Ngày hội lân Huế năm nay có sự tham gia của các đoàn lân xuất sắc ở nhiều tỉnh, thành, gồm: Thiên Vương (Gia Lai), Dương Uy (Quảng Trị), Phúc Lộc (Đà Nẵng), 153 Vũ Miên (Đà Nẵng), Hoàng Thư (Đà Nẵng), Bạch Hổ (Đà Nẵng), Phước Nguyên Đường (Đà Nẵng), Tâm Nghĩa (Đà Nẵng), cùng các đoàn của thành phố Huế, gồm: Tân Phương Quang, Nam Anh, Đức Hữu, Khải Hùng, Thiên Long, Bạch Hỏa Đường, Phương Quang A, Phương Quang B và Nam Vương.
Tại ngày hội, đông đảo khán giả, du khách được thưởng lãm những màn tranh tài đỉnh cao, kịch tính, thể hiện tinh thần thượng võ, sức mạnh, sự khéo léo qua 2 nội dung Mai hoa thung và Địa bửu của các đoàn tham gia.
Kế hoạch trước đó, Ngày hội lân huế 2026 khai mạc tối 19/9 tại Nghinh Lương Đình. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi nên hoạt động phải hoãn, sáng 20/9 mới có thể tổ chức. Dù buổi sáng trời tiếp tục mưa nhưng đông đảo khán giả vẫn đến theo dõi, cổ vũ, qua đó cho thấy sức hút của ngày hội đối với trẻ em lẫn người lớn.
Cũng trong chương trình, từ 17 giờ ngày 20/9 sẽ diễn ra hoạt động quảng diễn lân - sư - rồng và rước đèn Trung thu đường phố với sự tham gia của học sinh và các đoàn lân trên tuyến đường từ Nghinh Lương đình đến công viên Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, theo đại diện UBND phường Phú Xuân, điều này còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết thực tế nên phải sát giờ mới biết có tổ chức hay không.
"Ngày hội lân Huế vừa mang thêm nhiều niềm vui cho thiếu nhi dịp tết Trung thu, vừa là một sản phẩm du lịch giúp du khách có thêm những trải nghiệm thú vị, ấn tượng khi đến Huế. Rút kinh nghiệm ở lần tổ chức này, sang năm chúng tôi sẽ sớm có thêm phương án nếu thời tiết không ủng hộ", bà Dương Thị Thuy Truyền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho hay.
Một số hình ảnh tại phần thi Mai hoa thung tại Ngày hội lân Huế 2026:
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-thao/hap-dan-ngay-hoi-lan-hue-169919.html