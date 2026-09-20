Rộn ràng đêm hội 'Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai'

Thực hiện Công văn số 484/SVHTTDL-VHCS ngày 27-8-2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026.

Các vị đại biểu cùng hàng trăm thiếu nhi Thủ đô tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật "Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai", Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Thanh Tú cho biết: Tết Trung thu là một nét đẹp văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ trong đời sống của người Việt Nam. Ánh trăng, đèn ông sao, tiếng trống lân, mâm cỗ, những câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội... đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Thanh Tú phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thanh Tùng

Trung thu không chỉ là ngày hội dành cho trẻ em, mà còn là dịp để gia đình sum họp, để người lớn dành thêm sự quan tâm, yêu thương cho trẻ nhỏ; đồng thời là dịp để những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiết mục múa lân rồng được các em thiếu nhi, người dân yêu thích. Ảnh: Thanh Tùng

Theo bà Trần Thanh Tú, đối với Hà Nội, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được thành phố quan tâm. Cùng với việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí bổ ích được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Thanh Tùng

Chính vì vậy, hằng năm Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, bổ ích cho trẻ em, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục kỹ năng, nhân cách cho thế hệ trẻ.

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia đêm hội trăng rằm. Ảnh: Thanh Tùng

Năm nay, chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai” thu hút sự tham gia của hàng trăm thiếu nhi cùng gia đình với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như không gian sách và tranh thiếu nhi; các hoạt động sáng tạo, làm đồ chơi truyền thống; trò chơi dân gian; giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, Ông Địa; thưởng thức các tiết mục múa lân, múa rồng và chương trình nghệ thuật “Vi vu cùng siêu Cuội”.