Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự khai mạc Lễ hội Thành Tuyên 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức “Thắp sáng đêm hội trăng rằm” tại lễ khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Trung thu năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi quê hương Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của vùng đất giàu bản sắc, nơi hội tụ, giao thoa của nhiều dân tộc với những phong tục, tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca, dân vũ và lễ hội đặc sắc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Từ những bản làng vùng cao đến các vùng quê giàu truyền thống, các thế hệ người Tuyên Quang luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, từng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam. Hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh, trong đó có Tân Trào, Kim Bình, Cột cờ Lũng Cú, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đỉnh Tây Côn Lĩnh... là những địa chỉ giàu giá trị, góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang mong muốn các thiếu niên, nhi đồng tích cực tìm hiểu lịch sử quê hương, trân trọng các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc; biết yêu quý từng di tích, bản làng, làn điệu dân ca và những câu chuyện được ông bà, cha mẹ truyền lại. Từ tình yêu quê hương, các em biến thành những hành động cụ thể như chăm ngoan, học tốt, sống nhân ái, đoàn kết, có ý thức bảo vệ môi trường, chủ động học hỏi, làm chủ tri thức và công nghệ, nuôi dưỡng sự tự tin, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang trao 100 suất quà tặng 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vươn lên trong học tập.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và các thí sinh lọt vào Top 53 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026, góp phần tạo không khí sôi động, hấp dẫn cho đêm hội. Trong không gian rực rỡ sắc màu, 45 mô hình Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ các phường Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến, Bình Thuận và Mỹ Lâm lần lượt xuất hiện, tạo nên một bức tranh Trung thu đặc sắc, mang đậm dấu ấn riêng của Thành Tuyên.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc lễ hội Thành Tuyên 2026.

Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức hằng năm không chỉ là ngày hội văn hóa dành cho thiếu nhi mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Tuyên Quang. Thông qua lễ hội, tỉnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng; đồng thời mở rộng kết nối du lịch, đầu tư, thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên Quang đang từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch có thương hiệu, sức lan tỏa ở tầm quốc gia, qua đó góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Các mô hình đèn Trung thu trình diễn tại lễ khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2026.