Chợ Trung thu nhộn nhịp, ký ức xưa giữa lòng phố cổ Hà Nội

Bắt đầu từ ngày 11 đến hết ngày 25/9 (tức từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Tám Âm lịch), chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 được tổ chức trên phố Hàng Mã, đoạn từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót với chủ đề "Tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa giá trị Trung thu truyền thống", khu chợ mang đến không gian đậm sắc màu văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, chợ Trung thu truyền thống không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ. Nhiều bạn trẻ tìm đến phố Hàng Mã để hòa vào không khí lễ hội, tham quan và lưu lại những hình ảnh đặc trưng của mùa trăng.

Bên cạnh hoạt động tại Hàng Mã, chợ Trung thu kết nối với chuỗi hoạt động văn hóa Trung thu phố cổ như "Lưu trăng phố cổ 2026" tại 22 Hàng Buồm, không gian "Đón trăng" tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và không gian sáng tạo về đầu sư tử truyền thống tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ.

Chợ Trung thu truyền thống trên phố Hàng Mã từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Rằm tháng Tám.

Đây không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian để các thế hệ gặp nhau trong một sinh hoạt văn hóa đã được hình thành, gìn giữ và bồi đắp qua thời gian.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, năm nay các gian hàng được bố trí dọc hai bên tuyến phố Hàng Mã từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót, tạo không gian để người dân và du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Điểm đáng chú ý của chợ Trung thu năm nay là sự kết hợp giữa hoạt động thương mại với mục tiêu bảo tồn giá trị văn hóa.

Các sản phẩm được giới thiệu gồm đồ chơi, đồ trang trí Trung thu, sản phẩm nghề thủ công truyền thống, bánh Trung thu và những mặt hàng phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Các gian hàng được yêu cầu bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết và bán đúng giá, không chèo kéo, ép giá; đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và vệ sinh môi trường.

Từ nhiều ngày nay, rất đông người dân và du khách đã đổ về đây để chụp ảnh, trải nghiệm không khí tại không gian chợ Trung thu truyền thống phố cổ.

Các em nhỏ thích thú, trải nghiệm và vui chơi tại chợ Trung thu truyền thống phố cổ.

Du khách nước ngoài trải nghiệm và tham quan chợ Trung thu truyền thống phố cổ.

Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ (phường Hoàn Kiếm), các em nhỏ được tìm hiểu, trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống dịp Tết Trung thu.

Tại đây, các bạn nhỏ được trực tiếp tìm hiểu lịch sử, quy trình và tự tay thực hành làm đèn Trung thu, vẽ mặt nạ giấy bồi...

Nơi đây không chỉ mang đến sân chơi bổ ích, mà còn giúp các em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa dân tộc.

Đến với không gian trưng bày, công chúng và các em nhỏ như được trở về với cội nguồn văn hóa nông nghiệp lúa nước - nền tảng hình thành nên nhiều phong tục, lễ hội dân gian và đời sống tinh thần của người Việt.