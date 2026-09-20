Triển lãm hơn 300 tác phẩm của Giáo sư, Viện sỹ Ngô Xuân Bính tại Hà Nội

Giáo sư, Viện sỹ Ngô Xuân Bính (áo trắng) chụp cùng Đại sứ nước Cộng hòa Belarus Uladzimir Uladzimiravich Baravikou, Đại sứ Liên bang Nga Gennady Stepanovich Bezdetko và phu nhân cùng một số người bạn tại triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Gần 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc của Giáo sư, Viện sỹ, họa sỹ Ngô Xuân Bính đang được trưng bày và giới thiệu tới công chúng trong triển lãm “Thông Ngỏ,” diễn ra tại Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long (số 8 Tân Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội).

Triển lãm “Thông Ngỏ” giới thiệu một phần trong bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ của Giáo sư, Viện sỹ Ngô Xuân Bính, gồm các tác phẩm hội họa và điêu khắc được sáng tác trong quá trình dài lao động nghệ thuật. Qua ngôn ngữ tạo hình đa dạng, nghệ sỹ khai thác nhiều lớp đề tài gắn với con người, văn hóa, ký ức và đời sống tinh thần Việt Nam.

Trong phần tự sự về triển lãm, Ngô Xuân Bính viết rằng quá trình sáng tạo giúp ông “tự đối thoại với chính mình,” từ đó nhận diện những trạng thái khác nhau của con người và cuộc sống thông qua ký ức, sự yêu thương, bi thương, góc tối, góc sáng, những trăn trở, bức xúc và cả khát vọng sinh sôi.

(Ảnh: Ban tổ chức)

Tên gọi “Thông Ngỏ” được định hình như một sự kiện để người xem tự bước vào, quan sát và đối thoại với thế giới nghệ thuật của tác giả.

Tham quan triển lãm, Thạc sỹ Bùi Phương Lan, Thạc sỹ Thực hành Phát triển tại Đại học Tổng hợp Queensland (Australia) nhận xét khối tác phẩm khổng lồ tạo ra một “trường năng lượng” tích cực, khơi gợi người xem đón nhận và cảm nhận trước, đi tìm kiếm lời giải thích sau.

Triển lãm cũng là hoạt động đánh dấu sự ra mắt của Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Dương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Di sản Thăng Long đồng hành xây dựng.

Theo đại diện không gian, ý tưởng hình thành nơi này bắt đầu từ quá trình tiếp cận và chứng kiến lao động sáng tạo của Ngô Xuân Bính, đặc biệt là bộ sưu tập hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật của ông.

Một số tác phẩm của ông Ngô Xuân Bính. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong và sau triển lãm, đơn vị thực hiện Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long mong muốn nơi đây trở thành điểm đến mới, chuyên giới thiệu và tổ chức các hoạt động giao lưu trong và ngoài nước dành cho công chúng, các nhà nghiên cứu, văn nghệ sỹ, nhà sưu tập, doanh nhân, học sinh, sinh viên và bạn bè quốc tế.

Theo đơn vị sở hữu, không gian được định hướng để góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó định hướng mỹ thuật là một trong các trụ cột khơi dậy sức mạnh mềm, xây dựng thương hiệu quốc gia và đóng góp vào nền kinh tế.

"Chúng tôi mong muốn thông qua các chương trình triển lãm, giáo dục, đối thoại học thuật, hợp tác quốc tế và truyền thông đa nền tảng để lan tỏa giá trị văn hóa-nghệ thuật Việt một cách mạnh mẽ nhất," đại diện không gian chia sẻ./.