Mới đây, Trấn Thành chia sẻ đoạn tin nhắn với một nữ khán giả thuộc FC Trấn Thành Town, khiến nhiều người thích thú trước tình cảm thân thiết giữa nam nghệ sĩ và người hâm mộ lâu năm.

Cụ thể, một nữ fan đã chủ động nhắn tin cho Trấn Thành để báo tin mình sẽ kết hôn vào ngày 16/1/2027. Đáng chú ý, cô còn hài hước nhờ nam nghệ sĩ nếu có kế hoạch tổ chức buổi premiere phim vào đúng ngày này thì hãy cân nhắc đổi lịch, bởi cô không muốn bỏ lỡ dịp cổ vũ thần tượng nhưng cũng không thể hoãn ngày trọng đại của bản thân.

Bài đăng mới nhất của Trấn Thành.

Nữ khán giả chia sẻ cô vốn biết Trấn Thành rất bận nên không trực tiếp gửi lời mời cưới đến anh, mà thay vào đó muốn mời cả đại gia đình FC. Cô cũng nhắc đến truyền thống FC luôn có mặt tại các buổi công chiếu phim của nam nghệ sĩ. Không chỉ vậy, nữ fan còn gửi lời cảm ơn vì những chia sẻ của Trấn Thành về tình yêu và hôn nhân đã giúp cô có thêm góc nhìn tích cực về cuộc sống lứa đôi.

Trước tin vui của người hâm mộ, Trấn Thành lập tức gửi lời chúc mừng bằng cách xưng hô gần gũi: "Hai chúc mừng nhỏ", đồng thời không quên trêu đùa: "Mừng quá!!! Có người chịu lấy nó rồi". Màn tương tác tự nhiên, thoải mái cho thấy mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ và các thành viên trong FC không đơn thuần chỉ dừng lại ở khoảng cách thần tượng - khán giả.

Đáp lại, nữ fan tiết lộ chồng sắp cưới cũng đã trở thành thành viên mới của FC, dù đôi lúc xem phim của Trấn Thành vẫn phải nhờ cô giải thích vì chưa hiểu hết nội dung. Chi tiết này tiếp tục khiến cuộc trò chuyện trở nên đáng yêu. Trấn Thành còn hài hước nhắn nhủ: "Mày đừng ép. Để ngừ ta tự nguyện".

Trấn Thành xúc động trước tình cảm của người hâm mộ đã đồng hành cùng mình nhiều năm.

Đăng tải câu chuyện, nam đạo diễn bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến hành trình trưởng thành của một khán giả đã đồng hành cùng mình từ những ngày còn chạy show tỉnh. Anh cho biết nữ fan từng gắn bó với mình từ thời điểm còn nhiều khó khăn, nay đã có công việc tại công ty nước ngoài, chuẩn bị lập gia đình và còn muốn đưa chồng trở thành người hâm mộ của mình.

Trấn Thành viết: "Cuộc đời nghệ sỹ chỉ nhìn thấy những điều giản đơn như thế này thôi mà hạnh phúc!". Với nam nghệ sĩ, niềm vui không chỉ đến từ thành công của những dự án nghệ thuật hay sự đón nhận của khán giả, mà còn nằm ở việc được chứng kiến những người từng ủng hộ mình có cuộc sống riêng ngày càng tốt đẹp.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên Trấn Thành Town vì đã luôn đồng hành, đồng thời chúc nữ fan và chồng sắp cưới có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Câu chuyện nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả khen cách Trấn Thành trò chuyện với fan thân thiết như người nhà, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước tình cảm mà các thành viên FC dành cho nam nghệ sĩ. Qua một đoạn tin nhắn đời thường, Trấn Thành cho thấy đôi khi hạnh phúc của người làm nghệ thuật không nằm ở những điều quá lớn lao, mà đơn giản là nhìn thấy tình cảm mình nhận được vẫn được gìn giữ qua năm tháng.