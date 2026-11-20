Cơ hội nào cho Jennie tại Grammy?

Viện Hàn lâm Thu âm (Recording Academy) Mỹ đã chính thức công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải Grammy lần thứ 69.

Các album, bài hát đủ điều kiện dự thi là những tác phẩm ra mắt từ ngày 31/8/2025-28/8/2026.

Kèn vàng Grammy.

Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên, giọng ca 29 tuổi người Anh, Raye, giữ nhiều đề cử nhất với 11 đề cử, bao gồm 3 trong số 6 giải quan trọng là: Album của năm, Bản thu âm của năm và Bài hát của năm. Ngoài ra, nghệ sĩ còn được xướng tên ở các hạng mục đề cử như: Nghệ sĩ mới xuất sắc, Nhà sản xuất của năm, Nhà soạn lời của năm (cả hai không phải nhạc cổ điển)...

Theo sau là ngôi sao Tây Ban Nha Rosalía với 9 đề cử. Bốn nghệ sĩ cùng nhận 7 đề cử gồm Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo và Ella Langley.

Theo Forbes, lần đầu tiên trong lịch sử Grammy, cả 6 nghệ sĩ dẫn đầu danh sách đề cử đều là nữ. Trong khi đó, ABC News nhận định: "Phụ nữ thực sự đang dẫn dắt cuộc chơi tại mùa giải năm nay, điều đó hoàn toàn xứng đáng".

Không chỉ dẫn đầu về số lượng, các giọng ca nữ còn áp đảo ở những hạng mục danh giá nhất như Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm tại đề cử Grammy lần thứ 69. (Ảnh: Popcrush).

Một điểm đáng chú ý khác của danh sách đề cử năm nay là việc ca sĩ Jennie (BlackPink) được gọi tên ở 2 hạng mục nhờ ca khúc hợp tác với nghệ sĩ Australia Tame Impala mang tên "Dracula", gồm Bản thu âm của năm và Bộ đôi/nhóm nhạc pop trình diễn xuất sắc nhất.

Trong đó, Bản thu âm của năm thuộc nhóm giải chính, là 1 trong 4 hạng mục quan trọng nhất của Grammy. Ở hạng mục này, Jennie sẽ cạnh tranh với nhiều ngôi sao quốc tế gồm Bruno Mars, Taylor Swift, Olivia Dean, Ella Langley, RAYE, Rosalia, Björk và Yves Tumor.

Đây là lần đầu Jennie nhận đề cử Grammy kể từ khi ra mắt. Cô cũng trở thành thành viên thứ 2 của BlackPink được gọi tên ở hạng mục "Bản thu âm của năm", sau Rosé.

Tại mùa giải năm ngoái, ca khúc "APT." của Rosé kết hợp với Bruno Mars được đề cử ở 3 hạng mục Grammy, trong đó có Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm, nhưng không giành được giải thưởng nào. BTS cũng từng nhận tổng cộng 5 đề cử Grammy trong nhiều năm qua, song chưa một lần chiến thắng.

Đánh giá về cơ hội chiến thắng của "Dracula", nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun nhận định với Korea Herald: "Tôi cho rằng 'Dracula' không có nhiều cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, một số thành viên Viện Hàn lâm Thu âm có thể đưa ra lựa chọn bất ngờ, đặc biệt nếu họ muốn thay đổi cách bỏ phiếu vốn thường tập trung vào các nghệ sĩ Mỹ".

Ông Lim Hee Yun cũng lưu ý, không phải Jennie, Tame Impala mới là nghệ sĩ chính thể hiện ca khúc "Dracula". Vì vậy, màn hợp tác giữa nghệ sĩ Australia và Hàn Quốc có thể thu hút những người bỏ phiếu muốn mở rộng sự hiện diện của âm nhạc quốc tế.

Sự khác biệt giữa "APT." và "Dracula" cũng đặt ra câu hỏi về tiêu chí lựa chọn của Grammy. Theo ông Lim, "APT." là bản hit đại chúng, được khán giả nhiều thế hệ yêu thích, trong khi "Dracula" có màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng và giàu tính không gian hơn. Điều này có thể tạo lợi thế hoặc bất lợi cho ca khúc, bởi một số người bỏ phiếu có thể đánh giá cao chất lượng âm nhạc hơn là sức hút của một bản hit pop thông thường.

Câu chuyện về chiến thắng Grammy đầu tiên của Kpop còn có một điểm đáng chú ý. Năm 2026, ca khúc "Golden" trong phim hoạt hình "KPop demon hunters" của Netflix giành giải Ca khúc xuất sắc nhất được viết cho tác phẩm truyền thông hình ảnh.

Tuy nhiên, giải thưởng thuộc về các nhạc sĩ sáng tác ca khúc, được thể hiện bởi nhóm nhạc nữ ảo, không phải một nhóm nhạc thần tượng có thật.

Jennie trở thành gương mặt Kpop nổi bật nhất tại Grammy lần thứ 69 với ca khúc "Dracula" kết hợp với Tame Impala.

Thành công của Kpop và sự công nhận tại Grammy

Thực tế, dù Kpop đã đạt được thành công thương mại trên toàn cầu, các nghệ sĩ của dòng nhạc này vẫn chưa có nhiều dấu ấn tại những hạng mục quan trọng của Grammy. Danh sách đề cử năm 2027 tiếp tục cho thấy khoảng cách đó.

Theo Korea Herald, nhóm nhạc BTS không gửi tác phẩm tham gia Grammy năm nay. Các công ty giải trí lớn của Hàn Quốc như Hybe, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment cũng không đưa nghệ sĩ tham gia hạng mục mới, do lo ngại điều này có thể khiến nghệ sĩ châu Á bị tách biệt hơn khỏi cuộc cạnh tranh ở các hạng mục chính.

Vì vậy, sự hiện diện của nghệ sĩ Kpop tại các hạng mục chính tiếp tục đến từ những màn hợp tác với nghệ sĩ phương Tây.

Những nhóm nhạc Kpop khác như Enhypen, Nmixx, Ateez và Katseye cũng không có tên trong danh sách đề cử ở các hạng mục pop và dance, dù được cho là đã gửi tác phẩm tham gia.

Trong khi đó, Ive và KiiiKiii, hai nhóm nhạc thuộc Starship Entertainment, là những nghệ sĩ Kpop duy nhất được đề cử ở hạng mục mới Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, lần lượt với hai ca khúc "Bang Bang" và "404 (New Era)".

Nhà phê bình Lim Hee Yun cũng đề cập đến hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất cho thấy Kpop chưa được Grammy công nhận tương xứng với thành công thương mại.

"Kpop có những video âm nhạc được đầu tư công phu, với ý tưởng riêng biệt và thế giới hư cấu phức tạp. Tuy nhiên, thế mạnh này vẫn chưa giúp các nghệ sĩ Kpop nhận được đề cử ở hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất. Nếu Kpop thực sự tạo dựng được ảnh hưởng tại Viện Hàn lâm Thu âm, tôi nghĩ sự công nhận đó lẽ ra đã phải xuất hiện từ nhiều năm trước", ông Lim bày tỏ.

Grammy là giải thưởng do Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ tổ chức. Sự kiện diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Từ năm 2024, ban tổ chức bổ sung thêm 2 giải Nhà sản xuất của năm và Nhà soạn lời của năm (cả không phải nhạc cổ điển) vào nhóm chính. Năm nay, lễ trao giải tôn vinh 12 lĩnh vực, chia thành 100 hạng mục. Hồi tháng 6, ban tổ chức thông báo bổ sung thêm 5 giải, bao gồm Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc, Ca khúc Latin hay nhất, Màn trình diễn giọng pop truyền thống xuất sắc, Màn hợp tác hoặc hát song ca/ nhóm nhạc R&B hay nhất và Album nhạc dân gian truyền thống hay nhất. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027, tại nhà thi đấuCrypto.com ở Los Angeles. Vòng bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra từ ngày 10/12/2026-7/1/2027. Một số hạng mục đề cử chính tại Grammy 2027: Album của năm "Lost Weekend" - Phoebe Bridgers

"The art of loving" - Olivia Dean

"Dandelion" - Ella Langley

"The romantic" - Bruno Mars

"This music may contain hope." - Raye

"You seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo

"Lux (complete works)" - Rosalía

"The life of a showgirl" - Taylor Swift Bản thu âm của năm "Man I need" - Olivia Dean "Choosin' texas" - Ella Langley

"I just might" - Bruno Mars

"Where is my husband!" - Raye

"The cure" - Olivia Rodrigo

"Berghain" - Rosalía, Björk, Yves Tumor

"The fate of ophelia" - Taylor Swift

"Dracula" - Tame Impala và Jennie Bài hát của năm "Berghain" - Rosalía, Björk, Yves Tumor

"Choosin' texas" - Ella Langley

"The cure" - Olivia Rodrigo

"Hate that I made you love me" - Ariana Grande

"I knew it, I knew you" (nhạc phim "Toy Story 5") - Taylor Swift

"Man I need" - Olivia Dean

"Risk it all" - Bruno Mars

"Where is my husband!" - Raye Nghệ sĩ mới xuất sắc Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters