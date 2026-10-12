'Người mẫu làng bi-a' lọt top tiền thưởng cao nhất, vẫn thua 'đàn chị' kiếm 19 tỷ đồng

🏆 📊 “Người mẫu làng bi-a” bỏ túi gần 1,5 tỷ đồng

Chung Su-bin chính là nhà vô địch nội dung carom 3 băng nữ tại Tour 4 Crown Haitai LPBA Championship 2026, giải billiards danh giá tại Hàn Quốc vừa khép lại tối 11/10. Trong trận chung kết, cô đánh bại “tiểu tiên nữ” Lee Mi-rae, nữ cơ thủ đã thành danh với 5 chức vô địch tại đấu trường này, để lần đầu bước lên ngôi cao nhất tại giải đấu.

Chung Su-bin vào bảng xếp hạng tiền thưởng sau chức vô địch mới đây

Không chỉ có danh hiệu đầu tiên, Chung Su-bin còn chính thức lọt vào bảng xếp hạng tiền thưởng dành cho các nữ cơ thủ LPBA Tour với tổng tiền thưởng là 75,5 triệu won, tương đương gần 1,5 tỷ đồng. Riêng chức vô địch Tour 4 mang về cho cô 50 triệu won, khoảng 900 triệu đồng.

Chung Su-bin truyền cảm hứng cho những người theo đuổi sự nghiệp billiards chuyên nghiệp. Cơ thủ sinh năm 1999 này mới theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp trong vài năm, sau khi quyết định từ bỏ chuyên ngành tài chính. Bên cạnh tài năng, cô còn thu hút sự chú ý nhờ chiều cao 1m71, nhan sắc nổi bật và vóc dáng cân đối, qua đó được ví von là “người mẫu của làng bi-a”.

💰 🔝 “Chị đại” Kim Ga-young kiếm gần 19 tỷ đồng

Trong khi Chung Su-bin đang trên hành trình khẳng định tên tuổi, Kim Ga-young tiếp tục thể hiện vị thế của một trong những nữ cơ thủ thành công nhất lịch sử LPBA Tour.

Kim Ga Young dẫn đầu với số tiền thưởng kỷ lục gần 19 tỷ đồng

Theo bảng thống kê tiền thưởng được đề cập, Kim Ga-young đang dẫn đầu với tổng cộng 974,15 triệu won, tương đương gần 19 tỷ đồng. Con số này cao hơn gấp đôi khoản tiền thưởng 424,32 triệu won, tương đương hơn 8,2 tỷ đồng của Sruong Pheavy (Campuchia), người xếp thứ hai.

Khoản tiền thưởng khổng lồ là thành quả xứng đáng với những chiến tích mà Kim Ga-young tạo nên tại LPBA Tour. Cô từng lập kỷ lục 19 danh hiệu vô địch chuyên nghiệp, 3 lần liên tiếp đăng quang LPBA World Championship, tạo chuỗi 38 trận thắng và vô địch liên tiếp 8 chặng Tour.

Đây là những cột mốc cho thấy sự ổn định và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao của nữ cơ thủ người Hàn Quốc trong nhiều mùa giải.

🔥 ⚡ Cuộc đua tiền thưởng hấp dẫn ở LPBA Tour

Đứng sau Kim Ga-young và Sruong Pheavy là nhóm cơ thủ giàu thành tích như Kim Se-yeon, Kim Min-a, Lee Mi-rae và Lim Jung-suk.

Chung Su-bin được kỳ vọng trở thành "luồng gió mới" tại LPBA Tour

Đáng chú ý, dù có ít hơn Lee Mi-rae và Lim Jung-suk một danh hiệu vô địch, Kim Se-yeon và Kim Min-a vẫn sở hữu tổng tiền thưởng tích lũy cao hơn. Điều này cho thấy số danh hiệu không phải yếu tố duy nhất quyết định thu nhập của các cơ thủ. Thành tích tại từng chặng, số lần tiến sâu và mức thưởng của mỗi giải cũng đóng vai trò quan trọng.

Với chức vô địch Crown Haitai LPBA Championship 2026, Chung Su-bin đang có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, nữ cơ thủ được ví như “người mẫu làng bi-a” hoàn toàn có cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng tiền thưởng trong những mùa giải tiếp theo.