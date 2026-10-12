Nữ tay đua 15 tuổi ôm mộng F1, tái xuất sau tai nạn gãy xương

Seira Kojima (Nhật Bản) không nhớ rõ vụ tai nạn đua karting khiến cô bị gãy xương bả vai phải, xương đòn, sau đó phải đặt các tấm kim loại và vít cố định. Tuy nhiên, tay đua 15 tuổi có thể mô tả chi tiết những gì đã xảy ra sau khi xem lại video.

Trong đoạn phim, bánh sau chiếc kart của Kojima bị va chạm, khiến xe xoay vòng và văng lên không trung. Những vết sẹo trên cơ thể là dấu tích của vụ tai nạn kinh hoàng tại Giải vô địch Karting Nhật Bản hồi tháng 4, khiến cô phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Với nhiều người, trải nghiệm đó có thể trở thành lý do từ bỏ môn thể thao tốc độ. Song, Kojima nhanh chóng trở lại đường đua chỉ 3 tháng sau tai nạn. Sự kiên định này cũng là điều cô cần có nếu muốn giành suất thi đấu tại F1 (Giải đua xe Công thức 1).

“Khi nằm viện, tôi chỉ nghĩ đến việc đua xe”, Kojima chia sẻ với South China Morning Post (SCMP). Cô cho biết hối tiếc về pha xử lý ngay trước tai nạn và chỉ muốn sớm trở lại để cải thiện kỹ năng.

Seira Kojima trở lại đường đua với sự quyết tâm lớn sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Elson Li.

Trở lại sau tai nạn, vượt qua nỗi sợ

Sau vụ tai nạn, bố mẹ Kojima từng muốn con gái dừng đua xe, dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động mà cô yêu thích như cầu lông, bóng rổ và cưỡi ngựa. Tuy nhiên, khi biết con vẫn muốn theo đuổi đam mê, họ quyết định ủng hộ lựa chọn này.

Kojima bắt đầu quá trình phục hồi chức năng mỗi ngày, sau đó tập luyện và tham gia một số cuộc đua nhỏ tại Nhật Bản trước khi dần trở lại với các giải đấu lớn.

Tháng trước, Kojima về thứ 5 tại Giải vô địch FIA Karting Arrive and Drive châu Á - Thái Bình Dương ở Macau (Trung Quốc). Cô bắt đầu đua karting từ năm 10 tuổi, sau khi xem F1 và các giải đua xe khác trên truyền hình.

Ban đầu, Kojima chỉ tập luyện khoảng một lần/tháng tại một đường đua nhỏ ở Nhật Bản. Khi chuyển sang những đường đua lớn, cô mới cảm thấy môn thể thao này thú vị và phấn khích hơn. Đua xe dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Gen Alpha này.

Năm 13 tuổi, Kojima và gia đình chuyển đến Malaysia để có thể thường xuyên tham gia các giải đua được tổ chức tại đây. Bố cô là người Nhật Bản, còn mẹ là người Philippines.

Sau khi bước lên nhóm tay đua cấp cao trong năm nay, Kojima chuyển sang học trực tuyến tại Trường Quốc tế Soka Malaysia. “Mỗi khi tôi trở về, các bạn thường nói rằng đã xem các bài đăng trên Instagram của tôi, chúc mừng tôi hoặc tự hào về tôi. Điều đó khiến tôi rất vui. Tôi trân trọng sự ủng hộ và động viên đó”, cô chia sẻ.

Kojima cho rằng sự tiến bộ nhanh chóng của mình phần nào đến từ sự quyết tâm của bố. Trong khi đó, mẹ luôn đồng hành cùng cô trên những hành trình thi đấu quốc tế, đứng sau động viên tinh thần con gái.

Cô tập luyện hàng tuần, đồng thời chi nhiều tiền hơn các tay đua khác để có cơ hội thi đấu. Năm ngoái, Kojima tham gia khoảng 30 cuộc đua.

Tại Giải vô địch FIA Karting Arrive and Drive World Cup dành cho lứa tuổi thiếu niên lần đầu được tổ chức năm ngoái, cô là tay đua châu Á có thứ hạng cao nhất khi cán đích ở vị trí thứ 4. Tay đua nữ có thành tích tốt tiếp theo là Léonie Her (Pháp) với thứ hạng 22.

Seira Kojima tăng tốc quanh một khúc cua trên đường đua Coloane Karting ở Macau (Trung Quốc). Ảnh: Elson Li.

Giấc mơ F1 và hành trình lấy lại sự tự tin

F1 vẫn chưa có nhiều hình mẫu tay đua nữ. Maria Teresa de Filippis trở thành người phụ nữ đầu tiên phá vỡ thế độc quyền của nam giới trên đường đua F1 vào năm 1958. Sau đó, Lella Lombardi là nữ tay đua duy nhất tiếp bước đồng hương của mình, tham gia các chặng đua trong giai đoạn 1974-1976.

Những tay đua như Divina Galica, Desire Wilson và Giovana Amati, người thử sức vào năm 1992, đều không thể giành quyền tham dự các chặng đua F1.

Kojima nhìn vào hành trình của Juju Noda, tay đua 20 tuổi đang thi đấu tại Giải vô địch Super Formula Nhật Bản và từng thử nghiệm xe Formula E, coi đây là minh chứng cho khả năng tiến xa của phụ nữ ở môn thể thao này. Tuy nhiên, những thần tượng đua xe của cô lại chủ yếu là nam giới.

Cái tên đầu tiên Kojima nhắc đến là Nigel Mansell, nhà vô địch F1 thế giới năm 1992, người tham dự chặng Grand Prix cuối cùng vào năm 1995. Cô ấn tượng với cách Mansell vượt đối thủ từ phía ngoài - một kỹ thuật khó, nguy hiểm nhưng rất cuốn hút. Ngoài ra, tay đua trẻ cũng ngưỡng mộ Max Verstappen, nhà vô địch F1 thế giới 4 lần.

Dù vậy, hành trình trở lại sau tai nạn không hoàn toàn suôn sẻ. Khi tái xuất, Kojima nhận ra sự quyết liệt của mình giảm đi. Trong những tình huống cần tăng tốc và gây sức ép, cô cảm thấy cơ thể căng cứng vì sợ hãi.

Sau một cuộc đua, Kojima thừa nhận nỗi sợ và sự lo lắng vẫn còn đeo bám. Trong một chặng đua tại Bỉ, chiếc kart của cô bị đâm mạnh từ phía sau, khiến ký ức về tai nạn ở Nhật Bản ùa về.

Sau một thời gian, Kojima mới tìm lại được phong độ và cảm giác làm chủ tay lái. Hiện tại, cô dần thích nghi với nhóm thi đấu cấp cao, nơi các cuộc đua có tốc độ nhanh và đòi hỏi thể lực lớn.

Trước mỗi buổi tập và cuộc đua, cô và đội ngũ thống nhất kế hoạch, sau đó xem xét lại mọi thứ để tìm cách cải thiện. Kojima cho biết yêu thích quá trình này và cảm thấy tiến bộ sau mỗi lần bước ra đường đua. Cô thường xuyên thi đấu tại châu Âu, nơi số lượng tay đua lớn, các quy định ít nghiêm ngặt, khiến những cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt và khó lường.

Tháng tới, Kojima trở lại đường đua LYL International Karting Circuit ở Malaysia để tham dự giải Arrive and Drive World Cup dành cho nhóm tay đua cấp cao. Đây là nơi cô vốn quen thuộc với từng khúc cua. Với Kojima, tốc độ vẫn là trọng tâm trong cuộc sống, nhưng chiến thắng không phải mục tiêu duy nhất.

“Chiến thắng rất quan trọng, nhưng tôi mới 15 tuổi và còn nhiều điều phải học về đua xe và cuộc sống”, cô nói.

Seira Kojima mơ về cơ hội tham gia F1 (Công thức 1), mong muốn trở thành tay đua nữ hiếm hoi chinh phục sân chơi vốn do nam giới thống trị này. Ảnh: Elson Li.