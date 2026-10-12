Món hời 10 triệu euro của Barcelona

Jesus tỏa sáng tại Barcelona.

Hôm 11/10, trong lần đầu đá chính cho Barcelona, Jesus góp một pha lập công trong chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8 La Liga. Màn trình diễn của tiền đạo người Brazil không chỉ cho thấy khả năng dứt điểm sắc bén mà còn chứng minh anh có thể đáp ứng những yêu cầu chiến thuật khắt khe từ HLV Hansi Flick.

Cơ hội đến với Jesus khi Raphinha phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi. Trong bối cảnh Barcelona cần phương án thay thế đủ sức duy trì sức mạnh hàng công, chân sút 29 tuổi được trao cơ hội thể hiện năng lực. Anh nhanh chóng biến niềm tin của ban huấn luyện thành màn trình diễn thuyết phục.

Trước trận đấu, HLV Flick từng đánh giá Jesus đã có những bước tiến đáng kể kể từ khi gia nhập đội bóng xứ Catalonia. Những gì diễn ra trên sân cho thấy nhà cầm quân người Đức có lý do để đặt kỳ vọng vào cựu tiền đạo Arsenal.

Điểm nhấn trong màn trình diễn của Jesus là tình huống ghi bàn thể hiện khả năng pressing và chớp thời cơ. Tiền đạo người Brazil chủ động gây sức ép lên đối phương, đoạt lại bóng rồi lập tức tăng tốc khai thác khoảng trống trước khi đánh bại thủ môn David Soria. Pha lập công cho thấy Jesus không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt.

Jesus thích nghi nhanh tại Barcelona.

Sau trận, HLV Flick dành những lời khen đặc biệt cho học trò. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh Jesus sở hữu những phẩm chất riêng, khác biệt so với Raphinha, đồng thời đánh giá cao khả năng lựa chọn góc sút của tiền đạo này.

“Gabriel là một cầu thủ tuyệt vời, sở hữu những phẩm chất khác biệt so với Raphinha. Khi nhìn vào cách cậu ấy ghi bàn, bạn sẽ hiểu đó là một trong những điểm mạnh nổi bật. Cậu ấy biết chính xác cách lựa chọn góc sút trước khung thành. Hôm nay, Gabriel đã thể hiện toàn bộ tài năng của mình và tôi rất hài lòng”, HLV Flick chia sẻ.

Không chỉ gây ấn tượng ở khâu dứt điểm, Jesus còn cho thấy khả năng thích nghi với hệ thống chiến thuật của Barcelona. Anh thường xuyên lùi sâu hỗ trợ tuyến giữa, di chuyển linh hoạt giữa các khu vực tấn công và tích cực tham gia pressing ngay khi đội nhà mất bóng.

Đây là yếu tố quan trọng trong triết lý bóng đá mà Flick xây dựng. Raphinha vốn nổi bật nhờ cường độ hoạt động và khả năng gây sức ép lên đối thủ. Vì vậy, việc Jesus đảm nhiệm tốt những nhiệm vụ tương tự giúp Barcelona có thêm phương án nhân sự mà không phải đánh đổi quá nhiều về tính tổ chức.

Hiệu suất ghi bàn của chân sút người Brazil cũng đáng chú ý. Kể từ khi chuyển đến Barcelona với mức phí 10 triệu euro, ba cú sút trúng đích đầu tiên của anh đều được chuyển hóa thành bàn thắng. Thành tích này giúp Jesus có ba pha lập công dù chưa được trao quá nhiều thời gian thi đấu.

Ban đầu, Jesus được xem là chân sút dự bị, giúp tăng bổ sung chiều sâu cho hàng công. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của cựu sao Arsenal mở ra khả năng cạnh tranh vị trí đá chính thường xuyên hơn. Trước mắt, Jesus hướng đến việc tiếp tục ghi điểm với HLV Flick khi Barcelona chuẩn bị đối đầu Galatasaray tại Champions League vào giữa tuần này.

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