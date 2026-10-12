Trận đấu cờ tưởng 'đặc biệt' sắp diễn ra ở Việt Nam

Chiều 12/10, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam thông tin về chương trình “Kỳ tích trí tuệ - Nghị lực phi thường”, dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11. Điểm nhấn là màn trình diễn cờ tưởng kết hợp khai mạc giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử 2026.

BTC thông tin về giải đấu.

Tham gia trận đấu cờ tưởng là hai kỳ thủ khuyết tật tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc. Đại diện Việt Nam là Phùng Quang Điệp, người từng giành danh hiệu Kiện tướng quốc gia môn cờ tướng. Đại diện Trung Quốc, kỳ thủ Dương Hồng Kỳ đến từ tỉnh Sơn Đông. Màn "tỉ thí" này rất đáng chờ đợi, chưa từng diễn ra trên thế giới.

Giải đấu năm nay quy tụ 16 kỳ thủ, chia thành hai bảng. Trong đó, 8 kỳ thủ từ 16 tuổi trở lên tranh danh hiệu Kỳ Vương Yên Tử, còn 8 kỳ thủ từ 15 tuổi trở xuống cạnh tranh danh hiệu Thần Đồng Yên Tử.