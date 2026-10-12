Thái Nguyên T&T tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng sau trận thua 0-1

Một pha tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Thái Nguyên T&T (áo vàng) và Hà Nội I.

Trước cuộc đối đầu này, Thái Nguyên T&T xếp trên Hà Nội I với cách biệt 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Với lực lượng được đánh giá khá cân bằng, cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi Á quân.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động triển khai tấn công. Tuy nhiên, Hà Nội I là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút thứ 6, từ tình huống đá phạt ở khu vực giữa sân của Thái Thị Thảo (số 16), Nguyễn Thị Hương (số 15) bật cao đánh đầu hiểm hóc ở góc hẹp, ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Khán giả cổ vũ cho hai đội bóng.

Bị dẫn bàn từ sớm, Thái Nguyên T&T đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trong phần lớn thời gian còn lại, đội chủ nhà nỗ lực tổ chức các đợt tấn công nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự chơi tập trung, chắc chắn của Hà Nội I. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội khách.

Sau lượt trận thứ 12, TP. Hồ Chí Minh I đã chính thức bảo vệ thành công ngôi Vô địch trước 2 vòng đấu khi tạo ra cách biệt điểm số với các đối thủ bám đuổi.

Trong khi đó, chiến thắng trước Thái Nguyên T&T giúp Hà Nội I vươn lên vị trí thứ 2 với 23 điểm, đẩy đội bóng xứ Trà xuống vị trí thứ 3 với 21 điểm.

Dù vậy, cơ hội giành ngôi Á quân vẫn rộng mở đối với Thái Nguyên T&T. Hà Nội I chỉ còn 1 trận đấu, có thể đạt tối đa 26 điểm, trong khi Thái Nguyên T&T còn 2 trận chưa đấu. Nếu giành trọn 6 điểm ở những lượt trận còn lại, đội bóng xứ trà sẽ cán mốc 27 điểm và vượt qua Hà Nội I trên bảng xếp hạng.